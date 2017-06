Uusi vaihtoehto -ryhmä voisi profiloitua unohdetun kansan ja pienen ihmisen puolustajana, arvioi toiminnanjohtaja Mikko Majander Kalevi Sorsa -säätiöstä. Hänen mukaansa siinä olisi tiettyä SMP:läistä renessanssia.

- Ei se perintö ole ihan kuollut Suomesta, eikä sillä ole liikaa poliittisia kantajia, Majander pohtii.

Hänen mielestään on hankalaa arvioida, miten Uusi vaihtoehto tekee pesäeroa perussuomalaisiin, kun esimerkiksi uuden ryhmän näkyvät johtotähdet Sampo Terho ja Simon Elo ovat olleet kovan profiilin maahanmuuttokriittisiä tähänkin asti. Tällä saralla on hänen mielestään aika ahdasta, kun kokoomuksen oikealla laidallakin on siihen suuntaan tiettyä profiloitumista.

- Pelkkä äärilaidan maahanmuuttoprofiloituminen ei ole ainoa vaihtoehto, vaan sosiaalikonservatiivinen ja arvokonservatiivinen traditio voi olla mahdollisuus myös.

Majanderin mielestä on kuitenkin varsin selvää, että Uusi vaihtoehto on entisiä perussuomalaisia lojaalimpi hallitusyhteistyölle. Hänen mielestään ryhmä teki linjavalintansa eilisen ulosmarssin sekä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa tehdyn diilin yhteydessä.

Majanderin mielestä ryhmällä ei ole varaa tehdä irtiottoja hallituksesta, kun on juuri vannonut sille uskollisuutta. Uuden ryhmittymän tulevaisuus on nyt kiinni siitä, miten se organisoituu ja järjestyy koko maassa.

- Olennaista on se, miten perussuomalaisten syvät rivit ja organisaatiot repeytyvät, mihin ne samaistuvat, Majander sanoo.

- Voi olla niinkin, että ihmiset mieltävät, että tämä uusi vaihtoehto on itse asiassa se vanha perussuomalaiset. Eihän tässä ole selkeätä se, kenelle perussuomalaisten perintö - sellaisena kuin Timo Soini sen on rakentanut - jatkossa identifioituu.