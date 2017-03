Tutkija sunnuntaijytkystä: Valta perussuomalaisissa levisi – ”Vaikea nähdä, että Halla-aho edes haluaisi hallitukseen”

Mihin suuntaan perussuomalaiset kulkee sen jälkeen, kun Timo Soini luopuu puheenjohtajuudesta ensi kesänä?

Jos kannatuskyselyissä menestynyt, puolueen nykyinen europarlamentaarikko Jussi Halla-aho nousisi perussuomalaisten johtoon, olisi perussuomalaisten johtaja henkilö, joka linjaa voimakkaasti maahanmuutosta. Se olisi suuri muutos aiempaan.



Näin katsoo puoluejohtajuutta ja populismia tutkinut, Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Mari K. Niemi.

Hän uskoo, että Halla-ahon myötä puolue alkaisi toimia toisin julkisuudessa ja lähtisi hakemaan erottuvuutta muista puolueista voimakkaasti.

Jussi Halla-aho on antanut ymmärtää, että hän tavoittelee puolueen puheenjohtajuutta, ja hänellä on puolueen sisällä verrattain paljon kannatusta.



– Totta kai perussuomalaiset on ollut maahanmuuttokriittinen puolue, mutta meidän täytyy huomata, että puoluejohtajana Soini ei ole juurikaan puhunut maahanmuuton kysymyksistä. Hän on jättänyt sen tietylle segmentille puolueessa.



– Halla-ahon myötä suomalaiseenkin politiikkaan tulisi sellainen puoluejohtaja, joka nostaisi tätä asiaa voimakkaasti esiin ja jolla olisi kompetenssia puhua siitä. Olisihan se vissi ero, jos puolueen puheenjohtajalle maahanmuuttopolitiikka olisi ydinkysymys, Niemi sanoo.



Muutos muuttaisi perussuomalaisten luonnetta ja osittain myös puolueen kannattajakuntaa, Niemi arvioi. Toisaalta puolueessa on, osin Soinin juurruttamana, vahva ajatus siitä, että jos puolue repeää, se menettää kaiken.



Haluaisiko Halla-aho edes hallitukseen?



Toinen kysymys on, mitä tapahtuisi hallitusyhteistyölle, jos Jussi Halla-aho nousisi perussuomalaisten johtoon. Niemen on vaikea nähdä, että Halla-aho edes haluaisi hakeutua hallitukseen ”laimentamaan nostettaan”. Halla-aho on korostanut sitä, kuinka tärkeää on, että perussuomalaiset erottuu ja on vaihtoehto.



– Vaikka hallituksen maahanmuutto-ohjelmassa näkyy Halla-ahon käsiala, kyllä perussuomalaiset näyttää ihan tavalliselta hallituspuolueelta, joka tekee keskustaoikeistolaista politiikkaa. Siellä se ei pysty erottumaan.



– Minun on vaikea nähdä, miksi Halla-aho haluaisi lähteä hallitukseen kantamaan vastuuta sellaisessa politiikassa, jonka takana hän ei seiso, Niemi sanoo.



Selvää ei myöskään Niemen mukaan ole, olisivatko muut hallituspuolueet valmiita ottamaan Halla-ahon johtamat perussuomalaiset hallitukseen. Tämä riippuisi siitäkin, kuinka radikaalin johtajakampanjan Halla-aho kävisi.



Onko muita uskottavia haastajia kuin Halla-aho?



Niemen mukaan perussuomalaisten nousu hallitukseen ja Soinin ulkoministerin salkku ovat vaikuttaneet siihen, että vallan jako perussuomalaisten sisällä on levinnyt.



– Se on ehkä yksi syy siihen, että Soinin johtajuus on näyttänyt heikommalta. Hän ei ole keskittynyt puolueen johtamiseen, Niemi sanoo.



Sunnuntaihin saakka puolueessa ei ollut tietoa siitä, aikooko Soini mukaan puheenjohtajakilpaan.

Lännen Median piirihallitusten jäsenille, paikallisyhdistysten puheenjohtajille, kansanedustajille sekä muissa keskeisissä tehtävissä toimiville perussuomalaisille suunnatussa, tammikuussa tehdyssä kyselyssä Halla-ahoa kertoi äänestävänsä 26,4 prosenttia.



Sampo Terhoa kertoi äänestävänsä 16,8 prosenttia. Terho sanoi sunnuntaina STT:lle aikovansa päättää maanantaina aikeistaan lähteä puheenjohtajakilpaan.



Niemen mukaan olennainen kysymys on se, kuinka itsenäisenä hahmona Terho näyttäytyisi puheenjohtajakilvassa, jotta hän ei näyttäytyisi eräänlaisena Timo Soinin jatkajana.



Niemi nostaa esiin myös Maria Lohelan, jonka ajatuksista lähteä puoluejohtajakisaan ei toistaiseksi tiedetä. Perussuomalaisissa Lohela sijoittuu Niemen katsannon mukaan Soinin ja Halla-ahon väliin. Eduskunnan puhemiehen kokemus on tuonut Lohelalle arvokkuutta, ja toisaalta hän on kansainvälinen ja kielitaitoinen.



Kiinnostavaa Niemen mukaan on myös, mitä aikomuksia puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalolla ja nykyisellä puolustusministeri Jussi Niinistöllä on.



– Uskon, että tilanne on auki, Niemi sanoo.



Hän toteaa, että maahanmuutto on yksi asia, mutta tärkeä kysymys on, miten johtajaehdokkaat pärjäävät livelähetyksessä, jossa käsitellään politiikan muita osa-alueita.



Miksi Soini ilmoitti ennen kuntavaaleja?

Soinin kausi on ollut pitkä. Niemi uskoo, että poliittista historiaa tunteva ja arvostava Soini on miettinyt, miltä hänen urakaarensa historiaan kirjoitettuna näyttää. Niemi itse oletti, että Soini olisi ilmoittanut lähdöstään vasta vaalien jälkeen.



– On kiinnostavaa, että hän ilmoitti tästä ennen vaaleja.



– Soini jatkaa kuntavaalien yli johtajana. Miten vaaleissa meneekään, se on osa hänen tarinaansa. Hän kuitenkin valitsi ilmoittaa [väistymisestään] nyt.



Jos puolue kärsii vaalitappion, sitä ei tulkita siten, että Soini luovuttaisi tappion jälkeen. Samalla hän ikään kuin viimeisenä palveluksenaan varmisti puolueelleen valtavan julkisuuden kuntavaaleihin, Niemi sanoo.



– Kevään korva nyt sattui tälle päivälle.