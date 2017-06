Tutkija perussuomalaisten johdosta: "Tämä joukko ei ole tavanomainen"

Jos perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Jussi Halla-aho jää Brysseliin, varapuheenjohtajien rooli puolueessa kasvaa.

Jyväskylän puoluekokouksessa perussuomalaiset äänestivät puolueensa johtoon pelkästään tunnettuja maahanmuuttokriitikoita. Tuore puheenjohtaja Halla-aho ja varapuheenjohtajat Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen sekö Juho Eerola heittivät parissa tunnissa viemäriin Timo Soinin SMP:läisen aatehistorian.

Radikaalin linjamuutoksen lisäksi Halla-aho on kertonut, että hän aikoo johtaa puoluettaan etänä Brysselistä.

Halla-aho linjasi puheenjohtajakisan aikana, että hän pitää paikkansa europarlamentaarikkona, vaikka tulisi valituksi puheenjohtajaksi. Tämä tuo lisää painoarvoa puolueen varapuheenjohtajille, joita kaikkia on luonnehdittu aatemaailmaltaan halla-aholaisiksi tiukan maahanmuuttopolitiikan kannattajiksi.

Porilainen kansanedustaja Huhtasaari on herättänyt kohua muun muassa lausunnollaan, jonka mukaan ihmisoikeudet eivät kuulu kaikille. Huhtasaari on rajannut ihmisoikeuksien ulkopuolelle terroristit ja sotarikolliset. Hakkarainen puolestaan on saanut sakkotuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hakkaraisen Facebook-kirjoituksen katsottiin loukanneen islaminuskoisia ihmisiä.

Turun yliopiston laitosjohtaja, VTT:n dosentti Vesa Vares uskoo, että uusien varapuheenjohtajien rooli puolueessa kasvaa, jos Halla-aho jää Brysseliin.

– Päivittäinen asianhoito ainakin osittain siirtyisi heille, jos puheenjohtaja ei ole läsnä. Vaikka hän kuinka ohjeistaisi, ja varapuheenjohtajat sitoutuisivat noudattamaan hänen linjaansa, kyllä tilanne väistämättä nostaa varapuheenjohtajien merkitystä verrattuna siihen, että puheenjohtaja olisi fyysisesti paikalla.

Vareksen mukaan muutos puolueessa on niin totaalinen, että perussuomalaiset tuskin pysyy nykyisessä hallituksessa sellaisenaan.

– On vaikea uskoa, että muut puolueet voisivat sitä katsoa. Tämä joukko ei ole tavanomainen poliittinen fraktio, joka laskisi, että täytyy olla aluksi maltillinen. He ovat pitkälti sellaisia, joilla on iso missio omasta mielestään, ja jonka he haluavat ajaa läpi.