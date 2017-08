Tutkija: koulutusleikkausten vastustaminen nostaa vihreitä

Tänä kesänä Suomessa on vihertänyt muuallakin kuin puistoissa ja pusikoissa. Vihreät on kohonnut kovaa kyytiä gallupeissa ja tänä aamuna julkaistussa Ylen kannatusmittauksessa puolue kiilasi ohi keskustan ja SDP:n toiseksi suurimmaksi.

Vihreitä kannatti nyt 17,6 prosenttia, mikä on 1,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin heinäkuussa mitattu kannatus, historiallisen korkea sekin.

Kun Touko Aalto valittiin Ville Niinistön seuraajaksi kesäkuussa, pohdittiin, mitä Vihreiden pitkään nousseelle kannatukselle tapahtuu.

- Silloin spekuloitiin, että se saattaisi laskea, mutta näin ei näytä käyneen. Vaikuttaa siltä, että Aallon esillä pitämä yhteistyötä korostava linja on vedonnut yleisöön, arvioi Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäki.

Toisaalta pitää muistaa, että tutkimuksen virhemarginaali oli 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa ja puolueiden väliset erot ovat mittauksissa pieniä.

Kannatus mitataan vasta vaaleissa

Tutkimuksissa on todettu, että ympäristöön liittyvät asiat keräävät parhaiten kannatusta vaalien välissä. Tällöin vihreiden puolueiden kannatus on korkeimmillaan, mutta vaalipäivää kohti kuljettaessa se laskee.

- Kannatuksen lasku ei kuitenkaan ole mikään profetia, sillä esimerkiksi viime kevään kunnallisvaaleissa näin ei käynyt, vaan vihreät säilytti kannatuksensa, Karimäki toteaa.

Vihreiden kannatuksen kannalta oleellista onkin nyt se, miten paljon puolue onnistuu profiloitumaan uskottavaksi vaihtoehdoksi muissa kuin ympäristöasioissa.

- Tämä varmaan on se, mitä kannatuksen nousun taustalla on. Vihreät on esimerkiksi painottanut voimakkaasti koulutuspolitiikkaa ja koulutuksen asemaa sekä koulutusleikkausten peruuttamista, Karimäki sanoo.

Vaikka vihreät jatkaisi nousukiitoaan vielä pitkään, ei kristallipallosta mitenkään voi tässä vaiheessa vaalikautta nähdä, mikä puolue on vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen suurin tai kuka saa pääministerin penkin.

- Siihen vaikuttavat hyvin paljon sen hetken ajankohtaiset kysymykset. Eikä kukaan vielä tiedä, mitä sisä- ja kansainvälisessä politiikassa on silloin esillä.



Politiikka vaikuttaa yksityiselämää enemmän

Ennen tuoreimpien kannatuslukujen julkituloa spekuloitiin myös sillä, miten puheenjohtaja Aallon avioliiton ulkopuolinen suhde ja sitä seurannut avioero vaikuttavat vihreiden kannatuslukuihin.

Lukujen valossa eivät ainakaan negatiivisesti. Yksi syy voi olla se, että toisin kuin aiemmin tänä vuonna suhdekohujen keskellä olleet uuden vaihtoehdon Simon Elo ja perussuomalaisten Jussi Halla-aho, Aalto tuli suhteen kanssa julkisuuteen itse ennen kuin tieto asiasta levisi mediaan.

- Toisaalta pitää myös muistaa, että Halla-aho valittiin puheenjohtajaksi heti kohun jälkeen. Tuntuu siltä, että nykyään ihmisen poliittista linjaa pidetään tärkeämpänä kuin yksityiselämän asioita, Karimäki toteaa.