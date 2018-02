Tutkija korruptiovertailusta: Mallioppilaan rooli näkyy huomiossa, jota Suomen aseman heikkeneminen tuo

Tämä ei taida olla mikään yllätys, kun seuraa Suomen asioita. Tällaista kehitystä ei oli uskonut tulevan Suomeen, mutta niin vain meillä korruptio ja kähmintä lisääntyvät. Lisäksi kansalaisilla ei enää ole oikeutta saada tietoja ennen kuin asiat on valmisteltu ja päätetty. Sen jälkeen taas ei saa kommentoida, koska päätökset on jo tehty. Tätähän se on ollut tämän hallituksen aikana yhä enenevissä määrin. Jos sitä ei huomaa, niin kyllä on harvinaisen sokea tai ymmärtämätön.