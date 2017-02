Tutkija: Kiemungin erotus on viesti koko kentälle - liikkumatilaa halutaan kiristää

Matkalaskuihin liittyvät epäselvyydet tuskin yksistään ovat todellinen syy, miksi perussuomalaiset erottivat tamperelaisen Terhi Kiemugin, toteaa politiikan tutkija Markku Jokisipilä Turun yliopistosta.



– Kyllähän Kiemungille on kertynyt kaikennäköistä, joten eihän se niin voi olla, että matkalaskut pelkästään on erottamisen syy, hän sanoo.



Professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta on samoilla linjoilla.



– Nyt on kyllä tehty aika pienestä asiasta periaatteellinen kysymys. Matkalasku on vähäinen tekijä, joka katkaisee kamelin selän, hän sanoo.



Ruostetsaaren mukaan erottamispäätöksen taustalla vaikuttavat tulevat kuntavaalit, joita varten puolueen rivit halutaan siivota. Hän näkee, että Kiemungin tapaus on viesti koko kenttäväelle.



Erottamispäätöksen viesti on tutkijan mukaan se, että jäsenten ja kunnallisvaaliehdokkaiden liikkumatilaa rajoitetaan myös maahanmuuttokysymyksissä.



– Halutaan varmistaa se, että ehdokkaat eivät nouse negatiivisesti julkisuuteen kunnallisvaalien alla, hän sanoo.



Perussuomalaisten puoluehallitus päätti Kiemungin erottamisesta perjantaina 24. helmikuuta.



Jäsenen erottaminen ei tavatonta



Jokisipilän mukaan puolueen jäsenyydestä erottaminen ei ole mitenkään tavatonta tai harvinaista.



Puoluehallitus voi erottaa jäsenen, jos hallitus katsoo, että jäsen on toiminnallaan aiheuttanut haittaa koko puolueelle. Syitäkään ei tarvitse hirveästi selitellä ja avata.



– Yleisin erottamisen syy on se, että jäsenmaksut ovat jääneet maksamatta, mutta myös rikostuomiot ovat yleisiä syitä, miksi jäseniä on erotettu, hän sanoo.



Tutkijan mukaan vilkas jäsenliikenne puolueesta ulos on tyypillistä erityisesti perussuomalaisille. Paikallisjärjestöissä jäseniä on erotettu, mutta jäseniä on myös loikkinut toisiin puolueisiin.



Sisäiset riidat ovat hajottaneet perussuomalaisten valtuustoryhmiä eri puolella Suomea.



Ristiriitojen yksi kulmakivi on juuri maahanmuuttoon liittyvät mielipiteet ja näkemykset eli samat asiat, jotka vaikuttavat myös Kiemungin taustalla.



– Pitäisikö puoluejohdon määrittää täsmällisesti, mikä maahanmuuttolinjauksen tulisi olla, Jokisipilä kysyy.





Matkalaskuepäselvyydet viimeinen pisara



Terhi Kiemunki tuomittiin viime vuoden marraskuussa sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan. Samasta asiasta tuomion on saanut myös puolueen toinen jäsen, kansanedustaja Teuvo Hakkarainen.



Kiemungin ja Hakkaraisen tilanteet eroavat siinä, että Hakkarainen selvisi tilanteesta huomautuksella eikä puolue aloittanut kurinpitotoimia tuomion vuoksi.



– Kiemungin kohdalla on käytetty kokonaisharkintaa, jos siellä taustalla on näitä muitakin asioita, kuten matkalaskuihin liittyviä epäselvyyksiä. Mielenkiintoista on se, että samasta tuomiosta Hakkaraisen kohdalla pelkkä huomautus riitti, Jokisipilä sanoo.



Sunnuntaina perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo totesi, että matkalaskuihin liittyvät epäselvyydet katkaisivat kamelin selän.



Matkalaskujen kohdalla kyse ei ole suurista summista, mutta Slunga-Poutsalon mukaan puolueessa on ehdoton nollatoleranssi tällaiselle toiminnalle.



Erottamisuutisen jälkeen Tampereen perussuomalaiset ry. julkaisi tiedotteen, jossa he kertoivat olevansa ”pöyristyneitä päätöksestä” ja paheksuvansa puoluehallituksen ”älyvapaata” päätöstä erottaa Kiemunki puolueen jäsenyydestä.