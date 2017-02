Tutkija kertoo, miksi kannattaa unelmoida: "Pienikin siirto vie asiaa eteenpäin"

Miksi kannattaa unelmoida, ammatinvalinnanohjaaja Leena Ståhlberg?



– Unelmat auttavat elämään omannäköistä, onnelliselta tuntuvaa elämää. Unelmien kautta saattaa löytää uusia toteuttamiskelpoisia ajatuksia ja konkreettisia tavoitteita.



– Unelmoinnista tulee myös hyvä mieli. Se rentouttaa ja auttaa pitämään positiivista virettä yllä, mikä taas auttaa tavoitteisiin suuntautumisessa.



Millainen on hyvä unelma?



– Sellainen, joka tuntuu istuvan juuri omaan elämään. Unelma tuntuu kaikin puolin hyvältä, ja sen ajatteleminenkin voi hykerryttää ja saada hymyn huulille.

Miten opetella unelmoimaan?



– Kannattaa varata viikosta jokin tietty aika pelkästään sille, että keskittyy unelmointiin.



– Yksi tapa on pohtia tilanteita ja olosuhteita, joissa olisi onnellinen. Unelmia kannattaa lausua ääneen tai kirjata ylös. Tällöin ne tulevat konkreettisiksi ja helpommiksi tavoitella. Unelmia voi myös visualisoida esimerkiksi piirtämällä tai keräämällä kuvia asioista, joita haluaa tavoitella elämäänsä.

Onko unelman toteutuminen tärkeää?



– Unelmat harvoin toteutuvat itsestään. Niiden eteen pitää toimia ja tehdä työtä. Tärkeintä on, että kun tunnistaa itselle tärkeän ja toteuttamiskelpoisen unelman, lähtee kulkemaan tietoisesti sitä kohti.



– Pienikin siirto vie asiaa eteenpäin: asian kirjoittaminen, yhteydenotto johonkin henkilöön tai tiedon etsiminen.



– Unelmasta kannattaa puhua ääneen muille. Se vahvistaa ajatusta siitä, että unelman toteutuminen on mahdollista. Samalla voit saada kannustavaa palautetta.



– Kaikki unelmat eivät toteudu, eikä niiden tarvitsekaan toteutua. Tärkeää on kuitenkin pysähtyä unelmien äärelle. Joskus myöhemmin saatat huomata olevasi tilanteessa, jossa mahdottomaltakin tuntunut unelma onkin käsilläsi.