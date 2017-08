Tutkija: Huhtasaaren ehdokkuus ajaa soinilaisia ahtaalle

Laura Huhtasaaren (ps.) lähtö presidenttikisaan on paha paikka Uusi vaihtoehto -ryhmälle, arvioi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Uutta puoluetta puuhaava ryhmä on nyt eduskunnassa ainoa, joka ei pääse hyödyntämään presidentinvaalien tuomaa julkisuutta.

- Uusi vaihtoehto on aika tekemättömässä paikassa. Heidän pitäisi pystyä jostain kaivamaan ensinnäkin oma presidenttiehdokas ja lisäksi jonkinnäköiset resurssit käydä kaiken muun keskellä vielä vaalikampanjaa, Jokisipilä sanoo.

Hänen mukaansa Simon Elon johtaman ryhmän asema on hyvin kinkkinen. Presidentinvaalien lisäksi maakuntavaalit painavat päälle, mutta kampanjointiin tarvittava puoluetuki jäi osituksessa Perussuomalaisille.

- Perussuomalaisten tilanne on sikäli helppo, että hehän eivät ole liikahtaneet tässä mihinkään. Heillä ei ole profiloitumisen tarvetta samassa määrin kuin puolueesta eronneella siivellä.

Perussuomalaisten presidenttiehdokkaan tärkeimpiä tehtäviä lieneekin ajaa Uusi vaihtoehto entistä ahtaammalle. Samalla Huhtasaaren ehdokkuus antaa Halla-aholle työrauhaa jatkaa puolueen uudistamista. Uusi vaihtoehto on ilmoittanut harkitsevansa oman ehdokkaan asettamista.

Siinä missä Uusi vaihtoehto hävisi kesäkuun pesäerossa rahansa, jäljelle jäänyt Perussuomalaiset menetti suurimman osan ykköskategorian politiikantekijöistä. Jokisipilä arvioi, että se vaikutti Huhtasaaren nostoon presidenttikisaan.

- Nyt Halla-aholle on tärkeää leventää rintamaa ja ajaa muutakin puheenjohtajakuntaa sisään merkittäviin tehtäviin.

Niinistöllä massiivinen etulyöntiasema

Jokisipilä ei usko Huhtasaaren huojuttavan presidenttikisan asetelmia.

–Täytyy olla realistinen. Parlamentaarikkonakin hän on kokemattomimmasta päästä. Jos ajattelee hänen ulko- ja turvallisuuspoliittisia meriittejään, niitä ei paljon ole. Ja jos verrataan muihin presidentinvaaliehdokkaisiin, hänen ansioluettelonsa on kovin lyhyt.

- Kokonaistilannetta ajatellen Niinistön etulyöntiasema on niin massiivinen, että olisi valtava yllätys jos kukaan pystyisi sitä edes realistisesti haastamaan.

Tutkija kuitenkin huomauttaa, että Huhtasaaren ehdokkuuden myötä vaalikamppailuun voi tulla poikkeuksellinen voimakas EU-painotus.

- Kattaus on sikäli mielenkiintoinen, että poliittisen eliitin parissa EU-kritiikki on ollut varsin marginaalinen ilmiö. Ja nyt, kun todennäköisesti Paavo Väyrynen tulee mukaan, kisassa on kaksi jopa EU-erosta puhuvaa ehdokasta.

Huhtasaari ehtikin perjantaina heti Perussuomalaisten tiedotustilaisuudessa lytätä EU:ta. Unionista eroamiseen hän otti maltillisen asenteen ja totesi olevan syytä ensin käydä lisää keskustelua.

Jos pitäisi arvioida kuka hyötyy eniten Huhtasaaren mukana olosta, Jokisipilä panisi pelimerkkinsä vihreiden Pekka Haaviston ruutuun. Hän muistuttaa, että Huhtasaari edustaa vastavoimaa lähes kaikille muille, joten ehdokkaat kautta linjan voivat kirkastaan sanomaansa hänen myötään.