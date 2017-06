Tutkija: Hiipuva Isis heijastuu myös Eurooppaan – propagandassa huolestuttava Suomi-piirre

Aärijärjestö Isiksen heikkenevä menestys omilla ydinalueillaan tulee näkymään terrorijärjestön suosion laskuna Euroopassa, arvioi konfliktiratkaisujärjestö CMI:n analyytikko Mikko Patokallio.

– Se, miksi sanotaan "Isis", kun isku on sattunut, on se, että järjestöllä on niin kova brändi. Tämä tulee heikkenemään, hän sanoo Lännen Medialle.

Lisäksi hän arvioi, että Euroopassa aletaan entistä paremmin erottaa, milloin isku on Islamilainen valtio -äärijärjestön Isiksen tekemä ja milloin satunnaista väkivaltaa.

Hän lisää, että terrori-iskut voivat vähentyä sellaisten tekijöiden parissa, jotka ovat löyhästi sitoutuneita terrorijärjestön ideologiaan. Vahvasti radikalisoituneisiin vaikutus olisi erilainen.

– Verrattain pienellä, mutta hyvin varustetulla ihmismäärällä voidaan tehdä suuria tuhoja, Patokallio lisää viitaten Brysselin ja Pariisin terrori-iskuihin.

Isis on menettänyt alueita taisteluissa sen ydinalueillaan Syyriassa ja Irakissa. Viime viikolla Irakin hallituksen joukot käynnistivät suuren hyökkäyksen Mosulin kaupunkiin, joka on ollut Isiksen hallussa.

– Isiksen huippuhetki on mennyt ohi. Se, että siitä tuli niin suuri, vaati poikkeuksellisten sattumien summan. Järjestön palautuminen pieneksi on hyvin normaalia, ja se on jopa kestänyt odotettua pidempään, Patokallio kommentoi.

Vahva propagandakoneisto

Torstaina Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan MTS:n seminaarissa Helsingissä puhunut Patokallio toteaa, ettei Isis tule katoamaan, vaikka sen merkitys tuleekin vähenemään.

Isis tulee Patokallion mukaan jättämään jälkeensä kyseenalaisen perinnön "jihadismin popularisoijana". Eroa aiempiin terrorijärjestöihin on myös siinä, miten se käyttää hyväkseen äärimmäistä väkivaltaa.

Terrorijärjestön suurena työkaluna on ollut sen tuottama propaganda.

Paitsi väkivaltaiset videot, joita Isis tekee pelotellakseen vihollisiaan, järjestöllä on myös paljon sisältöä, jolla kuvataan myönteistä elämää järjestön "kalifaatissa", valtiossa, jota se haluaa ilmaista hallitsevansa.

Sisältöä on suunnattu erityisesti Patokallion mukaan nuorille, joiden katsotaan olevan rekrytoinnin kannalta suotuisia.

Hän arvioi nojaten Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisiin, että länsimaista on lähtenyt noin 27 000 ihmistä Lähi-itään liittyäkseen Isikseen.

Patokallion mukaan propagandan tarkoituksena on luoda tarinaa valtiosta ja sen menestyksestä. Järjestö on esimerkiksi esitellyt farmaseuteilta vaatimiaan lomakkeita todistaakseen, että sillä on samankaltaista byrokratiaa kuin muillakin valtioilla.

Järjestön heikkenevä asema ydinalueillaan on myös vaikuttanut viestien sisältöön, vaikka Patokallio toteaa, ettei järjestössä koskaan puhuta vastoinkäymisistä.

– Propagandassaan Isis valmistaa kannattajiaan pitkään kamppailuun, että hitaasti hyvä tulee. Kannattajia tavallaan valmistellaan tappioon, hän sanoo.

Materiaalia myös suomeksi

Isis-propagandaa on levitetty paljon myös eri kielille, ja kielten joukkoon liittyi tänä vuonna myös suomi.

Alkuvuonna Isiksen sisältöä on käännetty suomeksi myös blogeissa.

Suojelupoliisin viestintäpäällikkö Jyri Rantala on kommentoinut Lännen Medialle (23.5.), että suomenkielinen sisältö viittaa siihen, että järjestössä on Suomi-tietoisuus kasvanut.

CMI:n Patokallio arvioi, että käännettyä sisältöä on jonkin verran. Hänen mukaansa ilmiö on huolestuttava siitä syystä, että materiaalille on löytynyt kääntäjiä.

– Tämä vihjaa siihen, että toiminnalle tukea antavat verkostot Suomessa ovat jo jonkin kokoisia, sanoo Patokallio.