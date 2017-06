Tutkija: Ei ole mielikuvaa, että Aalto suuntautuisi kokoomuksen tai vasemmiston suuntaan

Vihreiden puheenjohtajaksi eilen valittu Touko Aalto on korostanut yhteistyökykyä poliittisen kentän kaikkien suuntien kanssa. Vuoropuhelu kaikkiin suuntiin tulee olemaan Aallon vihreiden taktiikka, arvioi erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

– Ei ole mielikuvaa, että Aalto lähtökohtaisesti suuntautuisi kokoomuksen tai vasemmiston suuntaan, Karimäki sanoo.

Karimäki näkee, että Aallolla ei ole mitään merkittävää linjaeroa väistyneeseen puheenjohtajaan Ville Niinistöön. Niinistö ei voinut jatkaa, koska puolue on rajannut puheenjohtajan kaudet kolmeen.

– Aalto on korostanut, että hän haluisi nähdä ympäristökysymyksen läpäisevän voimakkaammin koko poliittisen agendan, Karimäki arvioi Aallon painotusta.

Karimäen arvion mukaan Aalto eroaa tyyliltään Niinistöstä.

– Aalto lähtee ehkä puhtaasti asiakysymykset edellä, enkä tiedä kuinka paljon tunnepuolta hän tulee käyttämään omassa viestinnässään, Karimäki arvioi.

Helsingin ja muun suomen asetelma vaikutti

Vihreiden tiukaksi ennakoitu puheenjohtajakisa ratkesi lauantaina selkeällä enemmistöllä Aallon eduksi. Aalto kukisti ratkaisevalla laskentakierroksella kansanedustaja Emma Karin äänin 3 489–2 111. Karimäki sanoo, että selvä voitto tarjoaa helpomman lähtökohdan Aallolle.

– Tämä oli hyvä osoitus siitä, että jäsenvaalia ei pysty etukäteen gallupeilla ennakoimaan. Lopulta Aallon ero seuraaviin oli selvä, eikä tiukkaa kilpailua ollut, Karimäki sanoo.

Vihreiden kuntavaalivoitossa keväällä merkittävää oli puolueen kannatuksen laajentuminen yliopistokaupungeista varsinkin suurten kaupunkien ympäristökuntiin, mutta osin myös haja-asutusalueelle. Karimäki uskoo isojen kaupunkien ja pienten sekä keskisuurten kaupunkien välisen asetelman vaikuttaneen puheenjohtajavalintaan. Aalto johti vihreät Jyväskylän suurimmaksi puolueeksi, ja hänet nähtiin vastavoimana helsinkiläisille Karille ja kolmanneksi tulleelle Maria Ohisalolle.

– Voi olla ajatus, että Aallolla on tuntuma millaista kuntapolitiikka on hieman pienemmässä kaupungissa. Aallon valinnalla haluttiin tukea puheenjohtajalle, joka tulee kaupungista, jossa on koettu merkittävä vihreiden nousu, Karimäki sanoo.