Turvapaikanhakijoiden mielenilmaus Torniossa alkoi rauhallisesti – "We want peace!"

Turvapaikanhakijoiden mielenilmaus Torniossa on alkanut toistaiseksi rauhalliseksi. Paikalla on tällä hetkellä noin viitisenkymmentä turvapaikanhakijaa. Parisensataa suomalaista seuraa tapahtumaa. Lisäksi paikalla on mediaa, ruotsalaisia ja poliiseja.

– We want peace, huutavat turvapaikanhakijat.

Muutama suomalainen on huutanut omia vastamielenilmauksiaan, mutta muutoin tilanne on rauhallinen.

Mielenosoitus alkoi yhdeltätoista. Puoli yhdentoista aikaan paikalla oli muutamia kymmeniä turvapaikanhakijoita, joista osa oli matkustanut Tornioon Etelä-Suomesta saakka. Joukossa oli myös paikallisia turvapaikanhakijoita. Pääosin mielenosoittajat ovat nuorehkoja irakilaisia miehiä, mutta joukossa on myös perheitä.

Turvapaikanhakijat ovat kokoontuneet Suomen ja Ruotsin valtakunnanrajalle Victoriantorille. Alun perin paikalle odotettiin jopa 200-300 turvapaikanhakijaa.

Ruotsin poliisi sulki lyhyimmän kävelytien Victoriantorilta Ruotsiin.

Aiempien lehtitietojen mukaan turvapaikanhakijat olisivat aikeissa loikata Ruotsiin, mutta mielenosoittajien lähettämän tiedotteen mukaan näin ei tule tapahtumaan. Ruotsin poliisi on kuitenkin sulkenut lyhyimmän kävelytien Victoriantorilta Ruotsiin. Ruotsin poliisin mukaan turvapaikanhakijat voivat kävellä maahan Matkakeskuksen ohi muutaman sadan metrin päästä. Tapahtumia seuraavat median lisäksi poliisit. Mielenosoittajien mukaan tarkoitus on protestoida rauhallisesti.

Mielenosoituksen taustalla on turvapaikanhakijoiden tyytymättömyys heidän tilanteeseensa Suomessa. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet eivät koe olevansa turvassa pakkopalautusten ja rasismin takia. Lisäksi turvapaikanhakijat ovat huolissaan hallituksen suunnitelmista kriminalisoida kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden auttaminen. Mielenosoittajat haluavat nostaa tietoisuutta turvapaikanhakijoiden tilanteesta ja heidän ihmisoikeuksistaan sekä turvapaikkaprosessista.