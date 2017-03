Turvapaikanhakijat luottavat poliisin apuun Rautatientorilla - tilanteen pelätään kärjistyvän

Avonaisesta telttakatoksesta nousee höyry Helsingin ydinkeskustassa, ja pallogrilliin viritetyn hiilloksen ympärille on kertynyt ihmisiä lämmittelemään. Viereisen Jääpuisto-luistinradan kaiuttimista pauhaa musiikki.



Yhteensä nelisenkymmentä ihmistä on pakkautunut telttaan ja sen ulkopuolelle.



– Lähinnä irakilaisia, mutta meitä on myös Syyriasta, Somaliasta ja Afganistanista, kertoo irakilainen Omar Alalwi.



Kohteluunsa Suomessa pettyneiden turvapaikanhakijoiden mielenosoitus Helsingin Rautatientorilla on käynnissä jo 28. päivää. Eikä loppua ole näkyvissä.



– Minä en ainakaan aio liikkua tästä mihinkään. Jäämme tähän siihen asti, että joku tulee häätämään meidät pois, Alalwi sanoo.



Suomea sujuvasti puhuvalla Alalwilla on torstaina takanaan jo seitsemän tunnin päivystysvuoro mielenosoitusleirillä, ja hän aikoo jäädä partioon myös tulevaksi yöksi. Tarjoilupisteen luona käy jatkuva kuhina. Pöytä notkuu kahvia, teetä, taateleita ja muuta purtavaa.

Kohteluunsa Suomessa pettyneiden turvapaikanhakijoiden mielenosoitus Helsingin Rautatientorilla on jatkunut jo 28 päivää. KUVA: MEERI UTTI

”Välillä joku käy huutelemassa rasistisia kommentteja”



Muutaman vuoden Suomessa oleskellut Alalwi on kotoisin Samarrasta, Bagdadista pohjoiseen. Hän eli ja opiskeli ensin Vaasassa, mutta asuu nyt ystävän luona Helsingissä. Mielenosoituksessa Alalwi on ollut mukana alusta asti.



– Noudatamme leirillä tarkasti yhteisiä sääntöjä. Vähintään neljä henkeä partioi teltalla ympäri vuorokauden. Aktiiveja on reilu kaksikymmentä, Alalwi sanoo.



Jätehuolto on järjestetty asianmukaisesti ja palotarkastaja on käynyt paikalla tarkastamassa, että turvallisuus on kunnossa.



Jääpuiston vastakkaisella laidalla partioivat Suomi ensin -teltan mielenosoittajat. Poliisin mukaan kahdella telttakatoksella päivystää yhteensä arviolta 10–80 mielenosoittajaa vuorokaudenajasta riippuen.



Alun perin Kiasman ja Lasipalatsin edessä aloittaneet mielenilmaukset on sittemmin siirretty Rautatientorille.



– Välillä joku käy vastakkaiselta leiriltä huutelemassa rasistisia kommentteja, Alalwi kertoo. Mutta sen ei anneta häiritä. Poliisi partioi leirin lähettyvillä aamuin, illoin ja öin.



Poliisin mukaan mielenilmaukset sitovat jatkuvasti poliisin resursseja muista tehtävistä. Sen mukaan sisäministeriö ja viranomaiset ovat saaneet runsaasti palautetta Helsingin Rautatientorin mielenilmauksista.



Helsingin kaupunki ei ole kuitenkaan poliisin mukaan pyytänyt sitä puuttumaan tilanteeseen.



Viikonloppuna tilanteen pelätään kärjistyvän



Lauantaina Rautatientorille suunnitellaan sosiaalisen median perusteella järjestettävän ”Puhdistus” –mielenosoitus, joka vaatii turvapaikanhakijoiden leirin alasajoa.



Leirin sulkemisen takarajaksi ”Puhdistuksen” mielenosoittajat asettavat tämän viikon perjantain.



”Mikäli näin ei tapahdu, saavumme paikalle 11.3.2017 Rautatientorille ja kerromme mielipiteemme laittomasti maassa oleskeleville”, tapahtuman Facebook-sivulla kerrotaan.



Poliisin mukaan mikään virallinen taho ei vieläkään ole ilmoittautunut tapahtuman järjestäjäksi ja järjestäjän perään kysellään myös liikkeen Facebook-sivuilla.



Poliisi on kertonut tulevansa näkymään Helsingin keskustassa lauantain mielenosoitusten vuoksi tavallista enemmän.



Helsingin poliisilaitos kertoo varautuneensa tilanteeseen ennalta ja seuraavansa tilanteiden kehittymistä. Tämän lisäksi aluetta valvotaan poliisin mukaan jatkuvasti myös kameroilla.



Alalwia tilanne ei huoleta. Lauantaina turvapaikanhakijoiden leirillä on tarkoitus järjestää juhlat. Lähettyville suunnitellaan myös turvapaikanhakijoiden Oikeus elää -tukikonserttia.



– Poliisi on sanonut, ettei meidän tarvitse olla huolissamme. He ovat kertoneet tulevansa väliin, jos jotain tapahtuu.



– Tänne tulee klovneja, rumpuja ja tanssia. Viestimme on, että emme tahdo kenellekään riitaa, Alalwi kertoo.



Hirttäytymisellä uhkaillut vietiin hoitoon



Keskiviikkoiltana sosiaalinen media kuohahti, kun verkossa levisi tieto afganistanilaisen turvapaikanhakijan itsemurhayrityksestä Rautatientorin leirin lähettyvillä.



Asiasta kertoi ensimmäisenä turvapaikanhakijoiden blogi, ja poliisi vahvisti asian myöhemmin usealle medialle.



Tapahtuma puhutti torstaina myös leirissä. Mies oli kenenkään huomaamatta kiivennyt viereiseen puuhun ja aikoi hypätä alas köysi kaulansa ympärille sidottuna. Hänet saatiin nostettua pois puusta ja toimitettua sairaalahoitoon.



Itsemurhayrityksen syynä epäillään olleen miehen saama kielteinen turvapaikkapäätös.



Maahanmuuttovirasto Migrin mukaan vastaanottokeskuksissa tehdyt itsemurhayritykset ja itsetuhoisuus on lisääntymään päin.



– Kielteinen päätös saa herkästi pään sekaisin ja olon täysin toivottomaksi, Irakilainen leirillä vapaaehtoisena työskentelevä Noor Jamal sanoo.



Jamal saapui Suomeen perheensä kanssa Irakista vuonna 2015. Hän kertoo, että nelisen kuukautta sitten perheen osalta tehtiin turvapaikkapäätös. Jamalin ja hänen siskonsa turvapaikkapäätökset olivat kielteiset, mutta loput perheestä saa jäädä Suomeen.



Jamal kertoo siskon masentuneen uutisesta pahasti.



– Olemme tällä leirillä pyytääksemme päättäjiä ajattelemaan asiaa uudella tavalla ja ymmärtämään, että mekin olemme ihmisiä, Jamal sanoo.