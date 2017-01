Turvamyyjien kysyntä kasvaa aukiolojen laajennettua, OSAO tarjoaa myynnin opiskelijoille vartijaopintoja

Turva-alan koulutuksen saaneiden myyjien määrä lisääntyy kaupoissa. Ilmiön taustalla on kauppojen aukioloaikojen laajeneminen.

Työmarkkinoiden ja koulutuspolitiikan asiantuntija Mervi Angerma-Niittylä Kaupan liitto ry:stä sanoo turvamyyjien eli myyjä-vahtimestarien olevan suhteellisen uusi ilmiö kaupan alalla.

– Tällaisesta yhdistelmäammatista on puhuttu vasta muutamia vuosia. Vielä kolmisen vuotta sitten en ollut kuullutkaan myyjä-vahtimestareista.

Angerma-Niittylä uskoo myyjän ja vahtimestarin yhdistelmäkoulutuksen saanutta henkilökuntaa ilmestyvän kauppoihin yhä enemmän. Hän perustaa näkemyksensä lisääntyvään koulutustarjontaan sekä kaupan liitonkin saamiin kyselyihin turvamyyjistä.

Oulun Seudun Ammattiopiston Kaukovainion yksikkö aloitti turvamyyjien kouluttamisen viime syksynä. Myynnin ammattitutkintoa suorittavat opiskelijat voivat opiskella valinnaisena tutkinnon osana vartijan työn perusteet.

– Teemme yhteistyötä OSAO:n Limingan yksikön kanssa. Sieltä voi ottaa yhden osatutkinnon vartijan ammattitutkinnosta, jolloin valmistuu myyjä-vahtimestariksi, koulutussihteeri Pirkko Heiskanen kertoo.

Heiskasen mukaan myyjä-vahtimestareille vaikuttaa olevan kysyntää kaupan alalla. Hän huomauttaa kahden ammattikunnan yhdistämisen olevan kaupalle eli työnantajalle monellakin tavalla edullinen ratkaisu.

– Työnantajalle on hyvä asia, jos myyjällä on myös vartijan koulutusta ja hän osaa toimia uhkaavissakin tilanteissa. Tällainen yhdistelmäammatti on työnantajalle myös taloudellinen kysymys.

Osuuskauppa Arina toi ensimmäiset myyjä-vahtimestarit Limingantullin Prismaan jo keväällä 2015. Sittemmin Arina on rekrytoinut myyjistään myyjä-vahtimestareiksi koulutettavia muihinkin Prismoihin sekä Oulun kaupunkialueen pienempiin myymälöihin.

Arinan Tarina-henkilöstölehden mukaan myyjä-vahtimestarien saamassa turvallisuuskoulutuksessa on käyty läpi muun muassa turvallisen työskentelyn periaatteita, hävikintorjuntaa eli näpistyksiä ja varkauksia, sekä varautumista esimerkiksi sähkökatkoihin ja vesivahinkoihin. Myyjä-vahtimestarien käytännön työssä pääpaino on asiakaspalvelussa eli myyjän työtehtävissä.