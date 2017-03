Turvallisuuspäällikköä epäillään miljoonapetoksesta - Helsingin opetusvirasto päättää seuraamuksista maanantaina

Helsingin kaupungin opetusvirasto päättää maanantaina, mitä se tekee turvallisuuspäällikön ja muiden väärinkäytöksistä epäiltyjen työntekijöiden suhteen. Virasto on aiemmin kertonut, että seuraamuksia voivat olla työnjohdollinen keskustelu, suullinen huomautus, kirjallinen varoitus tai irtisanominen.

Poliisi epäilee ex-tietohallintopäällikköä, nykyistä turvallisuuspäällikköä Hannu Suoniemeä miljoonapetoksesta. Hänen epäillään saaneen jopa miljoonien eurojen taloudellisen hyödyn liittyen viraston tietoteknisiin hankintoihin.

Lisäksi viraston omissa selvityksissä ilmeni, että työntekijöillä on ollut käytössään laitteita, jotka eivät liity heidän työntekoonsa. Kyse on ollut esimerkiksi televisioista, joita työntekijät ovat vieneet kotiin. Väärinkäytöksistä on epäilty kymmentä työntekijää.