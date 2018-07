Turvallisuusjohdolla on uskoa tiedustelulakien nopeaan etenemiseen – "Haluamme tietysti parhaat työkalut käyttöömme"

Sekä Suojelupoliisin että sisäministeriön johto uskoo ja toivoo tiedustelulakien nopeaan etenemiseen eduskunnassa. Tiedustelulaista puhuttiin parissa keskustelussa Suomi Areena-tapahtumassa torstaina.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) lupaili Suojelupoliisin uhkakeskustelussa, että sote-käsittelyn viivästyttämät tiedustelulait ovat syksyllä eduskunnassa esillä.

– Käsittääkseni tiedustelulait ovat perustuslakivaliokunnan työlistan kärkipäässä syyskaudella. Lait tarvitaan. Esimerkiksi Supolla on akuutti tarve päästä tietovirtaan paremmin käsiksi. Kesällä 2019 alkava Suomen EU-puheenjohtajuus voi lisätä Suomen kiinnostavuutta myös terroristien silmissä, Mykkänen mietti.

– Lakia on valmisteltu jo viisi vuotta. Haluamme tietysti parhaat työkalut käyttöömme, Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari lisäsi.

Lakimuutokset antaisivat esimerkiksi Suojelupoliisille lisää valtaa tietoliikennetiedusteluun, jotta terrorismia ja kyber- sekä hybridiuhkia voidaan paremmin ehkäistä.



Yksityisyys ei ole vaarassa

Myös sisäministeriön tuore kansliapäällikkö Ilkka Salmi on luottavainen siihen, että eduskunnassa päästään lakipaketin kanssa eteenpäin syksyllä.

– Toivon, että sitä kiireellisesti käsiteltäisiin. Digitaalisessa maailmassa meidän on saatava viranomaisille työkalut, jotka vastaavat haasteisiin. Lain voimaantulosta menee kuitenkin aikaa ennen kuin operatiivinen toiminta pääsee alkamaan. Siviilipuolella on iso muutos esimerkiksi operoida ulkomailla, hän kertoo.

Salmi ei ole huolissaan siitä, että suomalaisten yksityisyyden suoja olisi vaarassa. Kriittisimmät ovat kutsuneet tiedustelulakia "urkintalaiksi".

– Meillä on hyvä laillisuusvalvonta ja tiedusteluun on tulossa myös parlamentaarista valvontaa. Viranomainen ei ole erehtymätön, mutta virheet on aina tutkittu ja se on yksi järjestelmän vahvuuksista.

Salmi on aiemmin työskennellyt muun muassa Euroopan unionin tiedustelu- ja tilannekeskuksen johtajana sekä Suojelupoliisin päällikkönä.



Li Andersson jättäisi lain seuraavalle eduskunnalle

Sisäministeri Mykkänen korosti myös tiedustelutoiminnan valvontaa.

– Tiedusteluvaltuutettu saa tietoa Supon toiminnasta ja hän voi keskeyttää tiedustelutehtävän. Ja tietojen katselusta jää jälki, Mykkänen puhui.

Tiedustelulait tarvitsevat perustuslain muutosta, jotta kansallisen turvallisuuden nimissä voidaan tavallisella lailla puuttua viestien salaisuuden suojaan.

Perustuslain muuttaminen on yleensä kahden eri eduskunnan asia, mutta viisi kuudesosaa eduskunnasta voi päättää muutoksesta heti.

Oppositiossa eivät kaikki ole vielä vakuuttuneita lakipaketin kovasta kiireestä, koska perustuslakivaliokunnan mietintö halutaan ensin selville.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ei kiirehtisi lakipaketin kanssa vaan jättäisi sen seuraavalle eduskunnalle.

– Uusi tiedustelulaki tarvitaan, mutta onko turvallisuustilanteessa tapahtunut niin suurta muutosta, että on pakottava syy käsitellä tämä kiireellisenä? Vaalit ovat jo lähellä. Perustuslain muutos on annettu kahden eduskunnan tehtäväksi, jotta äänestäjät voivat vaaleissa sanoa sanansa, Andersson totesi Suomi Areenassa.

Anderssonin mukaan epäselvää on vielä esimerkiksi se, kuinka paljon uusi tiedustelutoiminta maksaa.

– Todennäköisesti käytettävissä olevan rahan määrä määrittelee tehtävän verkkovalvonnan määrän, hän pohti.