Turvakotien asiakasmäärät jatkavat nousuaan – turvaan saatetaan lähteä kauaskin, jo ennen kuin tilanne on todella paha

Tämän ja viime vuoden aikana on avattu yhteensä kuusi uutta turvakotia, ja seitsemäs avataan Hämeenlinnassa kesällä. Alkuvuonna on avattu Seinäjoen, Tampereen ja Espoon paikat. Kuva on Kajaanin turvakodista, joka on Suomen ainoa etäturvakoti. KUVA: Juha Nevonen