Turussa järjestettiin hartaushetki puukotusten uhrien kunniaksi – "Tuntuu surulliselta, vaikka tätä osasi odottaa"

Turun tuomiokirkkoon perjantai-iltana kokoontuneiden kaupunkilaisten päällimmäinen tunne päivän tapahtumien johdosta oli suru. Kokoontumalla yhteen turkulaiset halusivat näyttää pitävänsä yhtä.

– Tämä on surullista, vaikka tavallaan tällaista oli osannut odottaa. Jotenkin sitä kuitenkin ajatteli, että tällaista sattuisi ennemmin Helsingissä kuin Turussa, totesi kumppaninsa Hanna Häglundin kanssa tuomiokirkkoon tullut Rolf Smeds.

Pariskunta ei kuulu kirkkoon, mutta hartaushetkeen tuleminen tuntui silti luontevalta perjantain tapahtumien jälkeen.

– Toivon, että turkulaiset pitävät yhtä. Pelkään kuitenkin, mitä tällaiset tapahtumat tekevät asenteille Turussa, Hanna Häglund pohti.

Tarve kokoontua yhteen toi kirkkoon myös Turkka Kulmalan.

– Johonkin täytyi päästä. Pelkästään uutisia ei enää jaksanut kuunnella. Tällaista voi sattua missä vaan. Tämä on murheellista, Kulmala pohti.

Nimettömänä pysytellyt turkulaisnainen muistutti, että uhriksi olisi voinut joutua kuka tahansa.

– Kyse on sairaan ihmisen teosta, olipa motiivi mikä tahansa. Juuri se, että uhriksi olisi voinut joutua kuka tahansa, tekee olosta turvattoman.

Kirkkoon saapuivat hiljentymään ja uhreja kunnioittamaan myös muun muassa kaupungin poliisijohtoa sekä sisäministeri Paula Risikko (kok.), perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.). Saarikko ja Orpo ovat turkulaisia.

– On pidettävä huolta siitä, että poliisilla on riittävät resurssit tehdä työtään. Sitten kun tapahtumista tiedetään enemmän, on johtopäätösten aika, Orpo totesi.

Hartaushetkeen oli sen alkuun mennessä saapunut satakunta kaupunkilaista.