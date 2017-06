Turunen Demokraatille: Perussuomalaisia kansanedustajia lähtee puolueesta, jos Halla-ahosta tulee puheenjohtaja

Kansanedustaja Kaj Turunen (ps.) sanoo Demokraatille, että kansanedustajia lähtee puolueesta ja eduskuntaryhmästä, jos Jussi Halla-aho (ps.) valitaan puolueen puheenjohtajaksi.

Turunen ei arvioi, kuinka moni jättäisi puolueen siinä tilanteessa.

– Kyllä meillä on puolueessa porukkaa, jotka eivät välttämättä halua olla puolueen toiminnassa mukana, jos Halla-aho on puheenjohtajana. Esimerkiksi sen palautteen pohjalta, mitä minulle on tullut, kyllä niitä ihmisiä jonkin verran on. Toiminta ehkä tuolla kentällä ei siinä muodoin jatku kuin mitä se tähän asti on ollut, Turunen anoo.

Turunen uskoo, että Halla-ahon valinta puheenjohtajaksi saisi yksittäisiä kansanedustajia eroamaan myös eduskuntaryhmästä. Eduskuntaryhmästäkään lähtevien määrää Turunen ei arvioi.

Turusen mukaan Halla-ahon valinta puheenjohtajaksi johtaisi myös siihen, että varapuheenjohtajan vaali nousisi entistä merkityksellisemmäksi. Turusen mukaan tämä johtuu Halla-ahon ilmoituksesta, että hän johtaisi perussuomalaisia Brysselistä.

– Ensimmäinen varapuheenjohtaja tulee olemaan käytännössä sitten puheenjohtaja hyvin pitkälle. Varsinkin siinä tilanteessa, jos joudutaan toimimaan hallituksessa, pitää päivittäin ja nopeasti pystyä reagoimaan, Turunen sanoo.

Turunen ei osaa sanoa, mitä itse tekisi siinä tilanteessa, että Halla-aho tulisi valituksi. Turunen itse uskoo, että puolueen puheenjohtajaksi valitaan Sampo Terho.

Perussuomalaisten puheenjohtajavaali on lauantaina Jyväskylän puoluekokouksessa. Sunnuntaina valitaan puolueen varapuheenjohtaja.

