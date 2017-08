Turun terroriteosta epäiltyjen vangitsemisia käsitellään tänään, kaksi uhria yhä sairaalassa

Turun viime perjantaisen puukkoiskun pääepäillyn vangitsemista käsitellään tänään kello 11 Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Koska poliisin ampuma 18-vuotias marokkolaismies on yhä sairaalassa, on istunto tarkoitus käydä videoyhteyden välityksellä.

Abderrahman Mechkahia vaaditaan vangittavaksi epäiltynä kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta yrityksestä.

Maanantaina oikeudesta kerrottiin, että neljän muun epäillyn vangitsemista käsitellään iltapäivällä. Heitä epäillään osallisuudesta tekoihin. Miehet ovat poliisin mukaan kiistäneet osallisuutensa.

Kaksi uhria edelleen sairaalassa

Puukotuksissa kuoli kaksi ja haavoittui kahdeksan. KRP:n mukaan kuolleet olivat syntyneet vuosina 1951 ja 1986.

Turun puukkoiskun uhreista enää kaksi oli maanantaina sairaalahoidossa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa Tyksissä.

- Nämä kaksi uhria ovat edelleen teho-osastohoidossa. Vammojen laadun takia tehohoidon tarve jatkuu yhä, mutta heidän tilansa on vakaa, kertoi Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen STT:lle maanantaina.

Uhreja hoidetaan kaulaan kohdistuneiden iskujen vuoksi.

Pääepäillystä oli saatu vihje jo aiemmin

Viranomaiset saivat alkuvuodesta vihjeen Turun puukotuksista epäillystä henkilöstä, kertoi suojelupoliisi (supo) tiedotteessa. Supon mukaan vihje tuli Lounais-Suomen poliisille, joka toimitti tiedon suojelupoliisin käyttöön. Vihjeen mukaan Turun teosta epäilty vaikutti radikalisoituneelta ja oli kiinnostunut ääriajattelusta. Vihjeeseen ei liittynyt tietoa isku-uhasta.

Supo kertoo, että vastaavia vihjeitä on viranomaisille tullut parin viime vuoden kuluessa yli tuhat.

- Kaikki vihjeet pyritään tarkistamaan, mutta niiden läpikäynti edellyttää voimakasta priorisointia. Etusijalla ovat vihjeet, joihin liittyy tietoa konkreettisesta uhasta, tiedotteessa kerrotaan.

Turun teosta epäilty ei ole ollut suojelupoliisin terrorismintorjunnan kohdehenkilö. Suojelupoliisilla on noin 350 terrorismintorjunnan kohdehenkilöä, jotka ovat toimintansa, yhteyksiensä tai radikalisoitumisensa takia suojelupoliisin erityisen tiedonhankinnan kohteita.

Kohdehenkilöiden määrä on noussut muutamassa vuodessa yli 80 prosenttia.

Oli saanut turvapaikkapäätöksen

Poliisi ja Maahanmuuttovirasto kertoivat, että Mechkah on saanut turvapaikkaa koskevan päätöksen, josta tämä on valittanut hallinto-oikeuteen. Vuonna 2016 Suomeen saapunut mies on asunut Pansion vastaanottokeskuksessa Turussa.

Vielä yksi marokkolaismies on puukotusjutun vuoksi etsintäkuulutettu, mutta maanantaisten tietojen perusteella häntä ei ollut ainakaan toistaiseksi vaadittu vangittavaksi poissaolevana.