Turun terroriteko: Uusia kotietsintöjä, epäiltyä yritetään kuulustella tänään – tämä tiedetään nyt

Poliisi on jatkanut tiiviisti perjantaisten Turun keskustassa tapahtuneiden puukotusten esitutkintaa, kerrotaan Keskusrikospoliisin (Krp) tiedotteessa. Tekoja tutkitaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina sekä niiden yrityksinä.

Poliisi on tehnyt uusia kotietsintöjä muun muassa Turun Runosmäessä, mutta uusia kiinniottoja ei ole tehty.

Sunnuntaiaamuna poliisi lavasti perjantaisen joukkopuukotuksen Turun keskustassa tutkintaa varten. Poliisin mukaan tällaisen rekonstruktion teko on normaali osa vakavien rikosten tutkintaa.

Poliisi ei ole vielä päässyt kuulemaan pääepäiltyä, eli 18-vuotiasta marokkolaismiestä. Kuulustelu yritetään kuitenkin järjestää vielä tämän päivän aikana. Helsingin Sanomien mukaan poliisi aikoo jättää pääepäillystä vangitsemisesityksen käräjäoikeudelle maanantaina.

Neljän muun kiinniotetun epäillyn kuulustelut ovat jatkuneet, ja he ovat olleet halukkaita selvittämään asioita poliisin kanssa. Heidän osalta ei ole vielä ratkaistu, tullaanko heitä huomenna esittämään Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle vangittavaksi. Neljän marokkolaismiehen osuutensa tapahtumiin on vielä epäselvä, ja heidän asemansa voi muuttua esitutkinnan edetessä.

Pääepäillyn lisäksi tutkitaan nyt yhteensä viiden ihmisen osuutta joukkopuukotukseen. Neljä epäiltyä otettiin perjantaina kiinni yksityisasunnoista Turusta ja Pansion vastaanottokeskuksesta. Lisäksi yhdestä henkilöstä on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus. Europol on mukana tutkinnassa.

Poliisi on kuulustellut myös silminnäkijöitä, mutta heidän osalta kuulustelut tulevat jatkumaan vielä useita päiviä. Keskusrikospoliisi julkaisi eilen kansalaisten pyynnöstä puhelinnumeron, jossa otetaan vastaan kuvia ja videotallenteita WhatsApp-viesteinä. Poliisi on saanut jo numeron kautta materiaalia ja haluaa kiittää niistä. Kuvia ja videoita voi edelleen toimittaa numeroon 0465342316.

Poliisin tiedossa ei ole merkittäviä muutoksia rikosten uhrina loukkaantuneiden tilassa. Osaa asianomistajista on päästy kuulemaan, mutta osan kohdalla odotetaan terveydentilan kohenemista.

Poliisi tiedottaa seuraavan kerran huomenna maanantaina klo 12 kirjallisella tiedotteella, ellei merkittävää tiedotettavaa ennen sitä ilmaannu.

Terrorismin uhka-arvio pysyy kohonneena

Perjantaina iltapäivällä Turun keskustassa puukotettiin yhteensä kymmentä ihmistä. Puukotuksen uhreista kaksi on menehtynyt ja kahdeksan loukkaantui.

Krp:n mukaan näyttää siltä, että teko on kohdistunut ennen kaikkea naisiin. Hyökkäyksen uhreista kahdeksan on naisia. Heistä kaksi kuoli saamiinsa vammoihin. Kahdesta miesuhrista toinen oli loukkaantunut auttaessaan yhtä naisuhria ja toinen yrittäessään estää tekijää.

Nuorin uhri on vain 15-vuotias tyttö, vanhin 67-vuotias nainen. Loukkaantuneiden joukossa on yksi Iso-Britannian kansalainen, ruotsalainen ja italialainen.

Poliisi pysäytti iskusta epäillyn 18-vuotiaan marokkolaismiehen ampumalla reiteen, ja tämä on yhä sairaalassa hoidossa ja eristyksissä.

Eilisessä tiedotustilaisuudessa Krp kertoi, että epäilty on tullut Suomeen vuonna 2016 Suomeen ja ollut mukana turvapaikkaprosessissa. Julkisuudessa on liikkunut huhuja, että epäilty olisi saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta poliisi ei ole vahvistanut tietoa.

Suojelupoliisin mukaan epäillyn profiili on samanlainen kuin monissa Euroopan viimeaikaisissa radikaali-islamistisissa terroriteoissa.

Turun yliopistollisessa sairaalassa (Tyks) hoidettava epäilty oli uhattu tappaa sairaalaan soitetussa puhelussa, kertoi Turun Sanomat aamulla . Sairaalaan on soitettu muitakin uhkauspuheluita, jotka kaikki on ilmoitettu numeroineen poliisille. Poliisi on sairaalassa huolehtimassa turvallisuudesta.

Suojelupoliisi ei ole nostanut terrorismin uhka-arviota Turun tapahtumien vuoksi. Suomen uhka-arvio säilyy toistaiseksi ennallaan tasolla 2, eli kohonneella tasolla. Uhka-arviota nostettiin viimeksi kesäkuun puolivälissä.

- Turun epäilty terroriteko vastaa uhka-arviotamme. Myös epäillyn profiili on samankaltainen kuin monissa Euroopan viimeaikaisissa radikaali-islamistisissa terroriteoissa, sanoo Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari tiedotteessa.