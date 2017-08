Turun terroriepäilystä tiistaina vapautettu mies säntäsi baarista rikospaikalle - ”Yritin auttaa poliisia, minua on mustamaalattu”

- Kun saavuin keskustaan, nainen makasi maassa muovi päällä. Maahan oli valunut verta. Olin aivan shokissa, Turun puukkoiskun vuoksi pidätetty ja tiistaina vapautettu 24-vuotias mies kertoo puhelimitse tuttavansa tulkkauksen välityksellä.

Turun perjantaisessa puukkoiskussa kuoli kaksi ja loukkaantui kahdeksan. Abderrahman Mechkah -nimeä käyttänyt pääepäilty ja kolme muuta marokkolaismiestä vangittiin tiistaina epäiltynä kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksan yrityksestä. Lisäksi yksi epäilty on pidätetty terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta ja yhdestä on annettu kansainvälinen etsintäkuulutus.

Hän sanoo istuneensa viime perjantaina baarissa Pernon lähiössä, kun sai tiedon puukotuksista puhelimeensa.

Mies sanoo lähteneensä torille erään kaverinsa kanssa tämän autolla saman tien.

- Jos maailmassa tapahtuu jotain, niin ihmiset haluavat tietää siitä, mies sanoo.

Mies kertoo järkyttyneensä näkemästään.

Hän kertoo palanneensa baariin keskustassa käyntinsä jälkeen. Siellä hän sai tiedon pääepäillyn henkilöllisyydestä ystäviltään, jotka olivat tunnistaneet miehen kuvista.

Yöllä poliisi haki 24-vuotiaan hänen omien sanojensa mukaan kotoaan.

Tavannut pääepäillyn jalkapalloharjoituksissa

Pääepäilty asui vastaanottokeskuksessa baarin lähellä. STT:n haastattelema 24-vuotias mies puolestaan asuu toisella puolella Turkua yksityisasunnossa.

Mies kertoo, että on tavannut pääepäillyn kerran jalkapalloharjoituksissa, mutta ei varsinaisesti tunne tätä.

STT on tarkistuttanut haastattelunauhan myös ulkopuoliselta tulkkaajalta, mahdollisten tulkkausvirheiden varalta.

Miehen asianajaja Heikki Maunila on kuitenkin kertonut tiistaina STT:lle, että kaksikko tunsi toisensa. Myöhemmin Maunila kertoi Lännen medialle, että hänen päämiehensä näki pääepäillyn pikaisesti jalkapallo-ottelussa juuri ennen iskua. Hänen mukaansa miehet myös istuivat välillä yhteisessä porukassa baarissa kahvin ja teen äärellä.

- Side oli vähän löyhentynyt, kun hän (pääepäilty) ei enää käsitykseni mukaan osallistunut urheiluun, asianajaja kertoi STT:lle.

24-vuotias marokkolaismies sanoo, ettei voi kertoa mahdollisia tietojaan muista epäillyistä. Taustoista on tihkunut tietoa julkisuuteen vain vähän tai ei lainkaan.

Mies ei halunnut kommentoida sitä, onko poliisi asettanut hänelle ilmaisukiellon. Pääepäillyn asianajaja kertoi vangitsemisen jälkeen omasta ilmaisukiellostaan.

Ilmaisukielto tarkoittaa, että poliisi kieltää puhumasta asiasta rangaistuksen uhalla.

Kuva ja nimi vuotivat verkkoon

Marokkolaismies kertoo, että poliisilla on yhä takavarikoituna hänen pakettiautonsa, jota poliisi etsi iskupäivänä yleisön avulla. Myöhemmin poliisi kertoi, että auto on sen hallussa. Trafin tietojen perusteella mies on omistanut auton vasta heinäkuun lopusta.

- Ostan ja myyn tavaraa. Auto oli tarkoitus myydä, mies sanoo.

Poliisi ei kerro mitään siitä, miten auto mahdollisesti liittyy tapaukseen tai onko auto enää takavarikossa.

Mies kertoo, että hänellä ei ollut ajokorttia ja auto oli hankittu toisen henkilön kanssa. Hän täsmentää, että hänen oli mahdollisesti myös tarkoitus harjoittaa muuttoapua ja viedä tavaraa Marokkoon.

Tiistaina poliisi totesi, että 24-vuotiasta marokkolaismiestä ei ole syytä epäillä rikoksesta. Häntä ei koskaan ehditty vangita oikeudessa, mutta hänen nimeään ja kuvaansa riepoteltiin valemediassa ja nettipalstoilla. Jo tutkinnan alkuvaiheessa hänet leimattiin netissä terroristiksi.

- Yritin auttaa poliisia ja kertoa kaiken. Kun tulin ulos, ihmiset hyökkäsivät kimppuuni ja mustamaalasivat minua. Silloin olin shokissa.