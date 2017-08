Turun puukotussarja on poikkeuksellinen Suomen rikoshistoriassa – psykiatrien mukaan esimerkki voi laukaista väkivaltaa

– Tämä on hyvin poikkeuksellista Suomen rikoshistoriassa.

Näin kommentoi Turun puukotussarjaa Turun yliopiston rikosoikeuden professori Jussi Tapani.

– Se, että avoimella, julkisella paikalla teräaseella tehdään jotain tällaista, on todella harvinaista. Suomalaisessa väkivallassa ja henkirikoksissa yksityisissä paikoissa teräase on mukana noin joka neljännessä tapauksessa, mutta julkinen paikka on hyvin poikkeuksellinen.

Entä saattoiko Barcelonan tapaus lietsoa veritekoon Suomessa?

– Kyllä esimerkki on tyypillinen altistava tekijä sekä tämäntyyppiselle henkirikokselle että itsemurhille, kertoo psykiatri Hannu Lauerma.

Myös vankilapsykiatri Alo Jüriloo sanoo, että esimerkki voi laukaista väkivaltaa.

Jussi Tapanin mukaan rikosoikeudellisesta näkökulmasta nyt tulee ratkaista kolme kysymystä.

– Ensimmäisenä on selvitettävä teon yksityiskohdat. Toisena, oliko tekijä yksin ja kolmantena liittyykö mukaan muita henkilöitä? Sitten saamme vastauksen liittyykö tapaukseen terroristista tarkoitusta.

Jos Turun puukotussarja osoittautuu terroriteoksi, se tarkoittasi Tapanin mukaan ensimmäistä Suomeen kohdistunutta terrori-iskua.

– Mutta siihen on vielä matkaa, että alettaisiin puhua ensimmäisestä terrori-iskusta Suomessa.

Rikosoikeuden professori Jussi Tapani kiittelee perjantai-iltana järjestettyä tiedotustilaisuutta ja luonnehtii sitä järkeväksi.

– Poliisi ja sisäministeri viestittävät järkevästi, kun selvittely on niin alkutekijöissään. Tiedotustilaisuus hoidettiin suomalaisille tyypillisellä tavalla asianmukaisesti. Myös kysymykset olivat asianmukaisia, Tapani huomioi.

– Tiedotustilaisuus oli kaikkiaan onnistunut, kun sairaalan ylilääkäri toi oman näkökulmansa. Toivon, että jatkossakin osataan tiedottaa sitten, kun on oikea aika.

Turun tapahtumat tulivat nyt lähelle turkulaista rikosprofessoria itseään. Hän asuu hyvin lähellä tapahtumapaikkaa eli Kauppatoria.

– Kyllä pistää mietityttämään. Puoli viideltä työkaveri soitti ja kertoi tapahtuneesta. Ajoin kello 17.20 kotiin Kauppatorin vierestä. Silloin ei ollut enää sulkuja, pääsin ihan hyvin kotiin, mutta poliisioperaatio oli vielä käynnissä.Näkyvyyttä Kauppatorille minulla ei ole.