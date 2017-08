Turun puukotuksia tutkitaan terrorismina, epäilty Marokon kansalainen

Turun puukotuksia tutkitaan myös terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina. Puukotuksen uhreista kaksi on kuollut ja kahdeksan haavoittui. Kuolleet ovat Suomen kansalaisia, mutta loukkaantuneiden joukossa on yksi Italian ja kaksi Ruotsin kansalaista.

Epäilty on 18-vuotias Marokon kansalainen. Hän haavoittui kiinnioton yhteydessä. Epäillyn henkilöllisyys on poliisin tiedossa.

Vielä eilen poliisi ei ottanut kantaa hyökkäyksen motiiviin.

Turussa eilen tapahtuneen joukkopuukotuksen jäljiltä sairaalahoidossa on tällä hetkellä kahdeksan ihmistä. Heistä kolme vaikeimmat vammat saanutta on tehohoidossa. Asiasta kertoo STT:lle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

Tehohoidossa olevien joukossa on epäilty puukottaja. Poliisin on aiemmin kerrottu ampuneen epäiltyä jalkaan.

Kolmen tehohoidossa olevan lisäksi sairaalassa on nyt viisi ihmistä, joiden jatkohoitoa lääkärit arvioivat Setälän mukaan tänään. Kaikki sairaalassa olevat potilaat ovat aikuisia.

Kaikkiaan sairaalaan tuotiin Turun joukkopuukotuksen jälkeen kymmenen ihmistä, Setälä kertoo. Kahdeksan nyt sairaalahoidossa olevan ihmisen lisäksi tähän lukuun sisältyy sairaalaan tuotu puukotuksen uhri, joka kuoli vammoihinsa sekä sairaalasta jo kotiin päässyt henkilö.

Lisäksi Turun mielenterveyspäivystykseen on hakeutunut jonkin verran järkyttyneitä ihmisiä saamaan kriisiapua. Välitöntä kriisiapua tarvitseville on perustettu kriisikeskus Turun alueen yhteispäivystykseen, T-sairaalaan. Päivystyksen kriisikeskus on avoinna koko lauantain.

Turun kaupungin päivystävään kriisiapuryhmään saa keskustelutukea kaivatessaan yhteyden puhelimitse numerosta 02 262 6003.

Yle: Poliisi kuulustelee Turun puukotuksen yhteydessä kiinniotettuja

Poliisi on aloittanut Turun puukotuksen yhteydessä kiinniotettujen kuulustelut, kertoo ylikomisario Markus Laine Keskusrikospoliisista Ylen haastattelussa.

Laineen mukaan kuulusteluja on tehty niiden osalta, jotka eivät ole sairaalahoidossa.

Laine on aiemmin kertonut, että poliisi on ottanut useita henkilöitä kiinni asian takia. Kuulusteluissa selvitetään, onko kiinniotetuilla jotain osuutta tekoihin.

Tekojen motiivi on edelleen epäselvä. Poliisi ei ole antanut tietoa uhreista, mutta Jehovan todistajat kertoo verkkosivuillaan, että heidän naisjäsenensä kuoli hyökkäyksessä.

Poliisi on kertonut tiedottavansa seuraavan kerran asiasta kello 11.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoi myös jatkavansa kohotettua valmiustilaa muun muassa Helsinki-Vantaalla.

Turun keskustassa tapahtuneessa joukkopuukotuksessa haavoittui perjantaina kahdeksan ja kuoli kaksi ihmistä.

Laineen mukaan sairaalassa hoidettavilla ihmisillä on eriasteista vammoja ja osa on jo päässyt pois sairaalasta.

