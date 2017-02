Turun moottoritiellä iso kolari Lohjalla, Lounais-Suomessa kymmeniä liikenneturmia tunnissa

Huono ajosää häiritsee tieliikennettä muun muassa lounaisessa Suomessa. Lounais-Suomen poliisin tietoon tuli kymmeniä onnettomuuksia iltapäiväneljän ja -viiden välillä.

Turun moottoritiellä Lohjalla on puolestaan sattunut iso onnettomuus. Onnettomuudessa on mukana 10-14 autoa ja ainakin yksi rekka on poikittain tiellä, ylikonstaapeli Kari Viitala poliisin tilannekeskuksesta kertoo. Liikenne on poikki Muijalan ja Lohjan liittymien välillä, ja poliisi ohjaa liikenteen kiertotielle tien 110 kautta.

Länsirannikolla alkoi iltapäivällä lumisade, joka on saanut tiet poikkeuksellisen liukkaiksi. Liikenneviraston mukaan ajokeli on huono tai erittäin huono Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Uudellamaalla.

Onnettomuuksilta ei ole vältytty myöskään pohjoisemmassa. Keski-Suomessa sattui iltapäivällä ainakin kolme ulosajoa. Vakavin onnettomuus oli pelastuslaitoksen mukaan Konnevedellä, missä auto ajoi ulos tieltä ja kaatui kyljelleen ojaan. Kyydissä oli kaksi ihmistä, jotka eivät päässeet omin avuin ulos autoista. Heidät on toimitettu sairaalahoitoon, mutta vammojen vakavuudesta ei vielä ole tietoa. Pelastuslaitoksen mukaan tiet ovat hyvin liukkaita Keski-Suomen pohjoisosissa.