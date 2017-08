Turun joukkopuukotuksessa ei uusia kiinniottoja - kaksi uhria yhä tehohoidossa

Turun puukkoiskun vuoksi ei ole tehty uusia kiinniottoja. Asiasta kertoo tutkinnanjohtaja Crista Granroth STT:lle.

Poliisi otti eilen Turussa kiinni kaksi uutta miestä puukotuksiin liittyen. Heitä epäillään poliisin mukaan terroristisen teon valmistelurikoksesta.

Granroth sanoo, että epäiltyjä kuulustellaan koko ajan. Vielä ei ole hänen mukaansa tehty päätöksiä siitä, vaaditaanko kahta uutta epäiltyä vangittaviksi.

Tutkintavankeudessa on nyt pääepäillyn lisäksi kolme muuta miestä.

Kaksi puukotuksen uhria on yhä tehohoidossa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Sairaalajohtaja Petri Virolaisen mukaan uhrien tila on vakaa eikä muutoksia ole tullut. Hänen mukaansa seuraavan kerran heidän tilaansa arvioidaan huomenna.

Toinen tehohoidossa olevista on edelleen hengityskoneessa. Hänen tilansa on pysynyt ennallaan. Toinen haavoittuneista irrotettiin eilen hengityskoneesta. Hän on kuitenkin edelleen tehohoidossa.

Virolaisen mukaan eilen Hämeenlinnan vankisairaalaan siirrettyä joukkopuukotuksen pääepäiltyä ei käydä katsomassa, vaan hänen hoitonsa järjestyy muualta.

Ruotsalaislehti: Yksi epäillyistä asunut Norrbottenissa

Yksi Turun joukkopuukotuksesta epäillyistä miehistä on asunut aiemmin Pohjois-Ruotsin Norrbottenissa, uutisoi ruotsalainen NSD-lehti. 18-vuotias oli asunut Norrbottenin itäosassa pienryhmäkodissa, kertoi hänen entinen edunvalvojansa NSD:lle.

Miestä epäillään osallisuudesta Turun joukkopuukotukseen. Hän ei kuitenkaan ole pääepäilty, jonka poliisi pysäytti ampumalla tätä reiteen.

Edunvalvoja kertoi lehdelle, että mies oli saapunut Ruotsiin 14-vuotiaana yksin. Edunvalvojan mukaan mies oli yrittänyt vuosina 2013-2015 saada Ruotsista oleskelulupaa useaan otteeseen ja myös väärällä nimellä, mutta kaikki hakemukset oli hylätty.

Entinen edunvalvoja otaksuu, että 18-vuotias on elänyt Norrbottenista lähtönsä jälkeen asunnottomana.

NSD-lehden uutisesta kertoi Suomessa Lapin Kansa.

