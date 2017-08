Turun joukkopuukotuksen pääepäiltyä on kuulusteltu – esitetään maanantaina vangittavaksi

Turun puukotuksista epäiltyä marokkolaismiestä on kuulusteltu tänään, kertoo keskusrikospoliisi Twitterissä. KRP:n mukaan miestä esitetään huomenna puoleenpäivään mennessä vangittavaksi. Vaatimus vangitsemisesta tehdään Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle.

Tutkinnallisista syistä poliisi ei vielä kommentoi tämänpäiväisen kuulustelun sisältöä. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Crista Granroth KRP:stä ei kerro myöskään sitä, kuinka paljon epäilty on ylipäätään puhunut tapahtumista.

Perjantain joukkopuukotuksesta epäilty mies on ollut hoidettavana sairaalassa. Hänen vangitsemisoikeudenkäyntinsä on mahdollista käydä siten, että hän ei ole itse paikalla käräjäoikeuden istunnossa, kertoo Granroth STT:lle. Granrothin mukaan poliisi ja terveydenhuoltohenkilökunta arvioivat huomenna maanantaina, millainen on epäillyn terveydentila.

Poliisin mukaan puukotuksista epäilty marokkolaismies on kertonut olevansa 18-vuotias. Mies oli tullut Suomeen viime vuonna turvapaikanhakijana, poliisi kertoi viikonloppuna.

Poliisi sai hälytyksen Turun puukotuksesta perjantaina kello 16:n aikaan. Epäilty saatiin kiinni muutama minuutti sen jälkeen. Poliisi ampui virka-aseella yhden laukauksen miehen alaraajaan.

"Taustalla ideologisia ajatuksia"

Puukotuksia tutkitaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä rikoksina: kahtena murhana sekä kahdeksana murhan yrityksenä. Tutkinnanjohtaja Granroth ei sunnuntaina ottanut kantaa Turun iskun tekovälineeseen tai -välineisiin.

Turun puukotusten rikosnimikkeet muuttuivat terroristisessa tarkoituksessa tehdyiksi murhiksi ja niiden yrityksiksi, koska teon taustalla on ideologisia ajatuksia, täsmensi Granroth sunnuntaina iltapäivällä STT:lle. Granroth ei halua ottaa tarkemmin kantaa siihen, millaisesta ideologiasta esitutkinnassa on saatu viitteitä.

Terroristisessa tarkoituksessa tehdyssä rikoksessa itse teko on väline jonkin tavoitteen saavuttamiseksi, kertoi rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio STT:lle eilen. Tavoite voi olla hänen mukaansa esimerkiksi vakavan pelon aiheuttaminen tai yhteiskunnan horjuttaminen.

Kotietsintöjä ja kuulusteluja

Pääepäillyn lisäksi tutkitaan yhteensä viiden ihmisen osuutta Turun iskuun. Pidätettyinä on neljä muuta ihmistä, jotka ovat myös Marokon kansalaisia.

Näiden neljän epäillyn kuulustelut ovat jatkuneet. KRP:n mukaan he ovat olleet halukkaita selvittämään asioita poliisin kanssa. Poliisi ei ole vielä ratkaissut, esitetäänkö myös heitä huomenna vangittavaksi.

- Heidän osuutensa tapahtumiin on vielä epäselvä, ja heidän asemansa voi muuttua esitutkinnan edetessä, kertoi KRP tiedotteessa iltapäivällä.

Lisäksi yhdestä ihmisestä on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus.

KRP on tehnyt kotietsintöjä muun muassa Turun Runosmäessä. Uusia kiinniottoja ei ole tehty. Tutkinnanjohtaja Granroth sanoi STT:lle iltapäivällä, että kotietsintöjä ei ole tehty muualla Suomessa.

Poliisi on kuulustellut myös silminnäkijöitä, ja näiden kuulustelujen arvioidaan jatkuvan vielä useita päiviä.

Poliisi ottaa edelleen vastaan kuvia ja videotallenteita perjantain joukkopuukotuksesta WhatsApp-viestisovelluksen kautta. Materiaalia voi lähettää poliisille WhatsAppin kautta matkapuhelinnumeroon 046 534 2316. Poliisi kiittää materiaalista, jota se on jo saanut yleisöltä sovelluksen kautta.