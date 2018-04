Turun joukkopuukotuksen oikeudenkäynnissä kuullaan uhreja - pyörätuoliin joutunut pitää puukottajan eloonjäämistä voittona

Turun joukkopuukotuksen oikeudenkäynnissä on tarkoitus kuulla tänään kolmea uhria. Yksi kuultavista on Hassan Zubier, joka yritti oman henkensä uhalla pelastaa uhriksi joutunutta naista ja joutui itse pyörätuoliin.

Aiemmin ensihoitajana toiminut Zubier yritti tyrehdyttää verenvuodon uhrin katkenneesta kaulavaltimosta. Pelastustoimiensa vuoksi Zubier päätyi itse useiden veitseniskujen kohteeksi ja joutui pyörätuoliin.

Zubier kertoi STT:lle maanantaina, että kärsii tätä nykyä hermosäryistä ja muista fyysisistä ongelmista. Liikuntarajoitteisena ei ole mahdollista myöskään harjoittaa ensihoitajan ammattia. Hän sanoi, että toimisi silti yhä samoin.

Zubier sanoi myös olevansa kiitollinen poliisille, että Bouananea ei ammuttu tappavasti.

- Hän on todennut, että hän halusi kuolla marttyyrinä. Siinä mielessä olemme voittaneet.

Myös toinen väliintulija kertonut tapahtumista

Syytetty Abderrahman Bouanane juoksi yhteensä 465 metriä Kauppatorilta Puutorille ja vahingoitti matkalla kuolettavasti kahta naista sekä haavoitti kuutta naista ja kahta auttamaan tullutta miestä.

Kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksesta tehdystä murhan yrityksestä syytetyn puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä.

Syytetyn puolustus on kiistänyt, että teot olisi tehty lain tarkoittamalla tavalla terroristisessa tarkoituksessa.

Tämänpäiväisessä istunnossa on tarkoitus kuulla myös Hasan Alazawiita, joka on kertonut tapahtumista julkisesti omalla nimellään. Alazawii meni niin ikään puukottajan ja uhrin väliin ja sai veitsestä. Kolmas kuultava on yksi veitsi-iskun kohteeksi joutuneista naisista.

Oikeudenkäynti käydään poikkeuksellisesti Turun vankilassa. Yleisö seuraa istuntoa videoyhteyden välityksellä Turun oikeustalolta.