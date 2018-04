Turun joukkopuukotuksen oikeudenkäynnissä kuullaan raakuuteen, julmuuteen ja suunnitelmallisuuteen keskittyviä todisteita - "Täällä on mies puukko kädessä"

Turun joukkopuukotusoikeudenkäynti jatkuu toista päivää Turun vankilassa kirjallisten todisteiden käsittelyllä. Käsittelyssä ovat aamupäivällä olleet todisteet, joilla syyttäjä perustelee näkemystä teon raakuudesta, julmuudesta ja suunnitelmallisuudesta.

Valvontakameramateriaalista näkyy eri vaiheita tapahtumapäivältä. Ensimmäisessä nopeutetussa videossa näkyy, kuinka hahmo liikkuu Kauppatorilla juuri ennen tekoaikaa 18. elokuuta 2017. Ensimmäisen puukotuksen aikana lähin valvontakamera on kääntynyt toisaalle.

Oikeussalissa kuultiin myös hätäkeskustallenne, joka oli taltioitu joukkopuukotuksen alkuvaiheessa.

- Täällä Kauppatorilla on puukotus. Täällä on mies puukko kädessä, hätääntynyt nainen aloittaa puhelun.

Tallenteella naisen huomiot muuttuvat kirkumiseksi ja sekoittuvat torilla käynnissä olevan tilanteen ääniin ja hätäkeskuksen päivystäjän lisäkysymyksiin.

Toisella videolla näkyy, kuinka juokseva hahmo tekee silmukan toisen hahmon ympärillä.

- Hän kiertää (naisuhrin taakse) ja tekee tämän verityönsä, syyttäjä kuvailee tilannetta videolla.

Erään liikkeen valvontakameran kuvaan on tallentunut myös kuva miehestä, joka on veitsi kädessä selin kameraan.

- Tässä näkyy hyvin myös hänen vaatetuksensa, jos olisi epäselvyyttä tekijästä, syyttäjä sanoo.

Runsas videomateriaali päättyy poliisin kiinniottotilanteen jälkeiseen hetkeen. Tallenteella kuuluu sireenien ulvontaa.

Abderrahman Bouananen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä. Syyttäjä vaatii Bouananelle rangaistusta kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Kuvasi itsensä ennen iskua

Iskupäivää edeltäneen yön Bouanane nukkui Kaarinassa, josta hän polki Turkuun pyörällä. Iskussa käytetyt veitset ovat peräisin samasta asunnosta. Kello 12.52 Bouanane tallensi itsensä selfieen rappukäytävässä ennen kuin lähti liikkeelle.

- Joku merkitys on annettava sille, että hän on päättänyt ikuistaa itsensä, kun on lähtenyt tätä tehtäväänsä suorittamaan, syyttäjä totesi.

Kolmen aikaan Bouanane kuvasi manifestivideonsa. Kahtena kappaleena kuvattuun manifestivideoon syvennytään oikeudessa vasta toukokuussa.

Bouanane latasi Facebookiin Isisin mustan lipun, joka poistettiin välittömästi. Ennen iskua Bouanane kävi bussilla myös linja-autoasemalla, mistä hän kuitenkin saapui takaisin ydinkeskustaan.

Neljän paikkeilla elokuisen päivän tapahtumat alkoivat tallentua valvontakameramateriaaliin, jota oikeudessa on tänään käsitelty.