Turkulaisessa lähiössä on perjantaiaamupäivällä hiljaista. Hiljainen on myös keski-ikäinen mies, joka tulee avaamaan rivitaloasunnon oven. Hän on Turun puukotuksista etsintäkuulutetun Zuhriddin Rashidovin isä. Rashidovin vanhemmat haluavat esiintyä tässä jutussa nimettöminä, osittain poikaansa kohdistuvan julkisuuden vuoksi, osittain pakolaistaustansa takia.

– Minulla on edelleen sukulaisia Uzbekistanissa, samannimisiä. Poliisin voima on vahva siellä, ymmärrätkö, mies selittää.

Hän on keski-ikäinen ja säikyn oloinen. Edellisenä päivänä hänen poikansa nimi on ilmaantunut otsikoihin Suomessa ja Ruotsissa. Tämä on etsintäkuulutettu epäiltynä Turun kahden viikon takaisesta terrori-iskusta. Mies pyytää peremmälle ja ohjaa istumaan keittiön pöydän ääreen. Juuri muita huonekaluja keittiössä tai olohuoneessa ei näykään ja pian selviää miksei.

Rashidovin isä ja äiti kertovat, että he eivät ole kuulleet pojastaan elokuun alun jälkeen. He eivät usko, että tämä olisi sekaantunut terrorismiin, mutta ovat huolissaan. He ilmoittivat poikansa kadonneeksi jo elokuun puolivälissä.

– Olimme heinäkuussa Ruotsissa ystäviemme luona. Zuhriddin oli kotona, Rashidovin äiti kertaa viime viikkojen tapahtumia.

– Hän soitti ja ilmoitti haluavansa lähteä Dubaihin pariksi viikoksi. Hän oli varannut matkan ja lähtisi ennen kuin tulisimme takaisin kotiin, äiti kertoo.

Vanhemmat sanovat, että he eivät pitäneet pojan matkasuunnitelmista, mutta täysi-ikäisenä tätä ei voinut estääkään.

– Hän soitti uudestaan Dubaista ja kertoi, että pääsi perille ja löysi hotellille. Tai niin hän sanoi. En voi tietää, oliko hän oikeasti Dubaissa. Se oli viimeinen kerta kun hän soitti. Kun olimme palanneet Suomeen, hän laittoi vielä (viestipalvelu) Telegramissa viestin ja kysyi mitä pidätte uusista huonekaluista. Hän sanoi, että oli halunnut järjestää meille yllätyksen, äiti kertoo.

Viimeinen viesti tuli 7. elokuuta. Rashidov oli ennen lähtöään ostanut vanhemmilleen uuden sohvan ja pöydän olohuoneeseen. Vanhemmat yllättyivät.

– Vastasin hänen viestiinsä, että ne ovat hienot. Mutta palautimme ne seuraavana päivänä Ikeaan, koska hän oli ostanut ne velaksi, äiti tunnustaa.

Osti vanhemmille sohvan

Rashidovin piti palata Suomeen 13. elokuuta, mutta vanhemmat odottivat turhaan. Seuraavana päivänä he kävivät Turun poliisilaitoksella tekemässä pojastaan katoamisilmoituksen.

– Poliisit lupasivat kertoa, jos tulee jotain tietoa, Rashidovin isä sanoo.

– Mutta mitään ei kerrottu, kunnes sitten poliisit tulivat tänne.

Turun puukotukset tapahtuivat perjantaina 18. elokuuta. Seuraavana päivänä poliisit olivat Rashidovien ovella.

– Ovi oli auki, koska mieheni oli käynyt juuri viemässä roskia. He tulivat vain sisään ja käskivät istua paikallaan, äiti sanoo.

Vanhempien mukaan virkapukuiset poliisit eivät kertoneet nimiään tai näyttäneet papereita. He vain kertoivat olevansa paikalla heidän poikansa vuoksi.

– Istuin sohvalla ja he menivät yläkertaan. He kysyivät missä poikani huone on. Kerroin, että kylpyhuoneen oikealla puolella. He etsivät täällä melkein tunnin. He veivät pojan tabletin ja minun tietokoneeni, vaikka sanoin heille, että se on minun, isä kertoo.

Nyt vanhemmat kertovat käyneensä torstaina pyytämässä tietokonetta takaisin, mutta eivät saaneet poliisilaitokselta mitään vastaukseksi.

Rashidov oli työtön

Vanhemmat pelkäävät, että Rashidov on ehkä ryöstetty Dubaissa, mikäli hän ylipäätään oli siellä. Heidän mukaansa poika ei ole erityisen uskonnollinen.

– Moskeijassa hän kävi, silloin tällöin, ei usein, äiti sanoo.

Viime aikoina Rashidov asui kotona ja oli työtön. Viime vuonna hän valmistui Turun ammatti-instituutista. Vanhempien mukaan hän oli viime syksynä hyväksytty opiskelemaan ammattikorkeakouluun Helsinkiin. Hän kuitenkin keskeytti opinnot muutaman kuukauden jälkeen ja palasi kotiin.

– Hän on fiksu poika, valmistunut kirjanpitäjäksi. Mutta hänellä oli ammattikorkeakoulussa vaikeuksia, koska hän ei ollut käynyt lukiota, vaan ammattikoulun. Sanasto oli vaikeaa. Siksi hän halusi lopettaa koulun ja opiskella ensin suomea.

Isän mukaan Rashidov kertoi menevänsä Dubaihin tutustumaan maahan ja tekemään "bisneksiä". Vaikka poika oli työtön, hän isän mukaan silloin tällöin osti tietokoneita ja puhelimia ja myi niitä eteenpäin.

Vanhempien mukaan Rashidov ei tuntenut Turun iskun pääepäiltyä Abderrahman Bouananea, tai Meckahia, millä nimellä tämä myös esiintyi.

– En tiedä kulkivatko he joskus yhdessä kaupungilla, mutta kotona Zuhriddin ei ainakaan koskaan ole puhunut hänestä, isä sanoo.

Supo otti yhteyttä

Vanhemmat ihmettelevät, miten lehdistö on saanut Rashidovin nimen tietoonsa ja miten tämä liittyy terroriepäilyihin.

– Kun Ruotsin lehdissä kerrottiin pojan nimestä, saimme Suojelupoliisilta soiton. He sanoivat, että heillä ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa, isä kertoo.

– He sanoivat, että meidän pitäisi yrittää ottaa yhteyttä poikaan. He sanoivat, että meidän pitäisi kertoa pojalle, että on turvallista tulla Suomeen. Jos hän lukee näitä asioita lehdestä, hän varmasti pelkää. Tämä on jokin virhe, äiti murehtii.