Turun epäiltyjen joukko pieneni yhdellä

Turun terrori-iskun jälkeen pidätetyistä miehistä yksi on vapautettu eikä poliisi epäile häntä enää rikoksesta. Näin ollen teosta on epäiltynä vielä viisi miestä. Heistä neljä on vangittu ja yksi karkuteillä ulkomailla.

Tutkinnanjohtaja Olli Töyräs kertoi tiistaina, että parhaillaan poliisi selvittää, mitä epäillyt miehet ovat puuhailleet kuluneen vuoden aikana. Teot jo tunnustanut Abderrahman Meckah on pääepäilty. Sen lisäksi yksi mies vangittiin tiistaina todennäköisin syin ja kaksi miestä lievemmin syytä epäillä -perustein.

Töyräksen mukaan poliisi uskoo apurien yllyttäneen Meckahia terroritekoon.

– Heitä tässä vaiheessa epäillään, että olisivat ohjein, ajatuksin tai kehotuksin osallistuneet tekoon, Töyräs kuvaili tiistaina.

Hän tarkensi tietoja pakomatkalla olevasta epäillystä. Tämä on aiemmin oleskellut Suomessa ja poliisilla on käsitys siitä, missä hän tällä hetkellä on. Poliisi ei ole julkaissut etsityn kuvaa tai nimeä, koska Töyräksen mukaan ei haluta "aiheuttaa hysteriaa".

Töyräksen mukaan pääepäillyn teon syihin ei ole vielä päästy tarkasti kiinni.

Poliisi on kuullut Turun iskun jälkeen kymmeniä todistajia. Tietoja kaivataan edelleen.

– Poliisi ottaa vielä mielellään vastaan tekoon liittyviä vihjeitä, kuten tietoa vihapuheesta tai suunnitelmista. Kaikki tieto kelpaa. Poliisi sitten arvioi onko sillä käyttöä tutkinnassa.