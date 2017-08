Turistit eivät Turkua ja Suomea kavahda – kaikki eivät olleet kuulleet puukotuksista

Saksalainen Helga Wolter järkyttyi Turun satamassa kuullessaan, että Turussa oli perjantaina puukotettu useita ihmisiä hyökkäyksessä, jota tutkitaan terrori-iskuna.

Kaikkia turisteja tieto iskusta ei ollut tavoittanut, vaikka siitä kerrottiin laajasti kansainvälisessä mediassa. Lännen Media kyseli Turun satamassa turistien ajatuksia viime aikojen tapahtumista ja turvallisuudesta.

– Voi ei! Hyvänen aika. Täällä, eikä siis Barcelonassa? Ja kaksi ihmistä kuollut? Olen nähnyt kyllä paikallisia sanomalehtiä, mutta en osaa suomea, joten en ole niiden tekstejä ymmärtänyt, hän kertoi Turun satamassa sunnuntaina aamulla.

– Se on huolestuttavaa, että tuollainen isku on tapahtunut myös täällä. Olen aiemminkin ollut Turussa ja tämä on hyvin kaunis kaupunki, jossa ei voisi ajatellakaan mitään tällaista tapahtuvan, berliiniläinen Wolter jatkoi.

Myös venäläinen Irene Khanina oli tietämätön perjantain tapahtumista, mutta hän totesi monen muun tapaan, ettei tieto ennakkoon olisi mitenkään muuttanut hänen suunnitelmiaan.

– Tietysti eri puolilla maailmaa tapahtuneet terrori-iskut huolestuttavat aina, mutta eivät ne sillä tavalla huolestuta, etten lähtisi matkustamaan. Olen jo tämänkin matkan maksanut, Khanina sanoi.

Ranskalaiset Rey ja Christine toteavat myös, etteivät terrori-iskut vaikuta heidän matkasuunnitelmiin.

– Kuulimme bussimme kuljettajalta Turun tapahtumista. Olemme ranskalaisina fatalisteja (kohtalouskoisia). Tunnemme toki solidaarisuutta ja surua. Pariisin terrori-iskujen jälkeen emme ole niin järkyttyneet muista iskuista.

– Ja nykyään iskuja voi olla missä tahansa. Myös pienillä paikkakunnilla, totesi puolestaan saksalainen Wolter Weber.

Ruotsissa Malmössä asuva Saleha Khan kuuli laivalla Turun tapahtumista. Uutiset eivät suunnitelmia muuttaneet, koska tiedossa oli, että Turku ja Suomi ovat tapahtuneesta huolimatta turvallisia paikkoja.

- Kuulin kyllä Turun iskusta, vaikka en nykyään seuraa uutisia. Uutiset ovat niin masentavia, kun joka puolella maailmaa tapahtuu kauheita asioita. Pohjola on kuitenkin rauhallinen ja turvallinen paikka. Lasten kanssa matkustavana toivon tietysti todella, että turvallisuus ja rauhallisuus jatkuu, Khan mietti.