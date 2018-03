Turistikausi näkyy pelastuslaitoksen toiminnassa – Kittilässä matkailijoita autetaan pois maastosta lähes päivittäin

Talvisesonki näkyy selvästi pelastuslaitoksen tehtävämäärissä Kittilässä, kertoo palopäällikkö ja päivystävä palomestari Jorma Ojala Lapin pelastuslaitokselta.

– Ylläs–Levi-alueella tapahtuu koko ajan jotakin. Ihmisiä haetaan maastosta päivittäin, Ojala toteaa.

Yleensä kyseessä on sellainen tilanne, että maastossa liikkunut henkilö on loukkaantunut eikä ambulanssi ei pääse paikan päälle. Ojala kertoo, että ensihoidon työntekijöillä on ambulansseissa sellaiset vaatteet, että he voivat tarvittaessa lähteä maastoon mukaan.

– He ottavat laukun ja hapen mukaan ja hyppäävät kyytiin.

Suurin osa apua tarvitsevista on turisteja, sillä Suomen suurimpiin lukeutuvat hiihtokeskukset, Levi ja Ylläs, sijaitsevat naapurikunnissa Kittilässä ja Kolarissa.

Ojala kertoo, että marras–huhtikuun aikana Kittilässä tulee pelastuslaitokselle noin 50 keikkaa kuukaudessa. Viime kesänä tehtäviä oli 10–15 kuukaudessa.

– Levi teettää raakasti tehtäviä.

Keskiviikkona pelastuslaitos on auttanut Kittilästä käsin hiihtäjää ja kelkkailijaa. Hiihtäjä oli loukkaantunut Kittilän ja Kolarin kunnanrajan läheisyydessä ja kelkkailija Kittilässä Kaukosen suunnalla. Kelkkailija kuljetettiin sairaalaan, ja myös hiihtäjä tarvitsi ensihoidon apua.

Ojala sanoo, että viranomaisten yhteistyö Lapissa on hyvä. Esimerkiksi Kaukosessa mukana oli myös poliisi ja rajavartiosto, kun pelastuslaitoksen yksikkö joutui lähtemään toiselle tehtävälle.