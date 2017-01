Turhat muovit karsii helposti kauppareissulla

Kauppareissulla pakkausjätteen kertymistä voi välttää pienillä rutiinien muutoksilla.

Aloita jo hedelmä- ja vihannesosastolla miettimällä hetki, ennen kuin repäiset rullasta pussin.

Litran jugurttipurkki. Pakkauksen voi kierrättää kartongin seassa. Muovijätettä ei synny lainkaan. Myös kilohinta on yleensä halvempi. KUVA: Matti Räty

Arkinen kauppareissu lähimarkettiin alkaa hedelmä- ja vihannesosastolta. Siellä askelet hakeutuvat vanhalla rutiinilla muovipussirullalle. Seis! Nyt on ensimmäinen hetki karsia turhien muovipakkausten määrää.



Jokainen suomalainen tuottaa joka vuosi noin 20 kiloa muovipakkausjätettä. Miten yksittäinen kuluttaja voisi vähentää omaa osuuttaan?



– Miettimällä kokonaisuutta ja karsimalla sieltä, mistä kohtuudella voi – ainakin silloin tällöin, sanoo jätehuoltoneuvoja Mari Juntunen Oulun jätehuollosta.

Hedelmien ja vihannesten kohdalla ensimmäinen muutos voisi olla se, että jättää pussin ottamatta, jos ei oikeasti sitä tarvitse.



– Kaksi erilaista tuotetta voi myös laittaa samaan pussiin punnituksen jälkeen. Nämä voivat tuntua pieniltä asioilta, mutta siitä se lähtee.



Muoviin pakatut tuotteet voi myös jättää ostamatta, jos tarjolla on irtomyynnissä olevia, Juntunen sanoo ja päivittelee hiljattain näkemäänsä mainosta, jossa mainostettiin muoviin pakattuja, valmiiksi kuorittuja sipuleita.



– Tällaiset esimerkit ovat aivan toivottomia, vaikka usein elintarvikkeiden muovipakkauksille onkin järkevät perustelut.



Esimerkiksi kurkku on perusteltua pakata muoviin, sillä muuten se nahistuisi helposti, mikä taas lisäisi hävikkiä.



Päivittäistavarakauppa ry:n johtaja Ilkka Nieminen muistuttaakin, että kotitalouksissa hukkaan menevän ruoan aiheuttama ympäristökuormitus on moninkertainen verrattuna ruokapakkausten muodostamaan kuormitukseen.





Tästä huolimatta muovijätettä kannattaa kuitenkin pyrkiä vähentämään, Juntunen sanoo kierroksella isossa ruokakaupassa. Hän suuntaa seuraavaksi palvelutiskille ja kohti liha- ja leikkelehyllyjen rivistöä.



Millaisia vaihtoehtoja täällä kannattaisi valita?



Ensisijaisesti kannattaa ostaa leikkeleet palvelutiskistä, jolloin ostokset kääritään paperiin. Ja jos ostaa lihaa tai leikkeleitä muovipakkauksissa, kannattaa ostaa kerralla isompi pakkaus ja pakastaa osa.



– Ja jos oikeasti haluaa valita ekologisen vaihtoehdon, voisi korvata osan lihasta esimerkiksi kananmunalla, hän sanoo.



Palvelutiskillä myytävien valmisruokien kohdalla juolahtaa mieleen, eikö kauppa voisi myydä ruokaa suoraan kuluttajan omaan astiaan?



– Tämä olisi kannattavaa, mutta Suomessa lainsäädäntö kieltää sen hygieniasyistä, Juntunen sanoo.





Kierros jatkuu eineshyllylle, joka notkuu erilaisia vaihtoehtoja. Muovijätettä karsivalle vaihtoehdot ovat kuitenkin melko vähissä.



– Ovathan esimerkiksi muoviin pakatut lounassalaatit käteviä, mutta jos salaatin valmistaa itse ja pakkaa sen lounasrasiaan, vähentää muovijätettä ja säästää samalla rahaa.



Kurvataan vielä juustojen ja jugurttien kautta pesuainehyllyille. Juntunen muistuttaa, että monien pakkausten kyljessä on nykyään merkinnät, joissa kerrotaan, kuinka paljon tai vähän niissä on muovia.



Hän rohkaisee muovijätettä karttavia vaatimaan ja äänestämään jaloillaan.



– Kuluttaja valitsee siitä valikoimasta, mitä tarjolla on, mutta ellei löydy sopivaa, aina voi vaatia parempia vaihtoehtoja. Omilla valinnoilla voi vaikuttaa, sillä henkilökohtainen jätemäärä on aina suuremman kokonaisuuden osa.