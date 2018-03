Tupakointi ja kannabiksen käyttö nuorena lisäävät riskiä sairastua psykoosiin – tutkimusta tehty Oulun yliopistossa

Sinulla menee tarkoituksella tai vahingossa tieteellinen tutkimus ja urbaanilegenda sekaisin. Tieteellisessä tutkimuksessa ei panna painoarvoa sille, mikä on yleinen "tieto" eli mutu-tuntuma tai käsitys jostain asiasta. Sen vuoksi tutkimuksen suunnittelussa eliminoidaan epäolennaiset muuttujat. Mikään tutkimus ei pysty olemaankaan tyhjentävä, vaan tutkitaan asioita pala kerrallaan. Se, että kannabiksen käyttö jo yksinään lisää psykoosiriskiä on jo niin tutkittu asia, että se on jo yleistä tietoa.