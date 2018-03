Tupakoinnin väheneminen vaarassa pysähtyä, varoittavat asiantuntijat

Suuri apu tupakan lopettamiseen, sähkötupakka laitettiin tiukkojen sääntöjen piiriin, hinta on jo sama ellei korkeampi kuin normaalitupakalla ja maut kiellettiin. Se on sitten sama jo poltella oikeaa tupakkaa. Onneks Ruotsista saa vielä haettua maullisia nesteitä ja hinta on noin 70 prosenttia halvempi.