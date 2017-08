Tupakaksi pistetään yhä harvemmin, nuorille ei kessu maistu – tupakan kulutus vähentynyt viidenneksellä

Sekä nuorten tupakointi että tupakan kulutus ovat edelleen laskussa, kertovat sosiaali- ja terveysministeriön sekä vähittäiskauppaketjujen STT:lle antamat tiedot. Toistaiseksi on kuitenkin vielä epäselvää, pääseekö Suomi tavoitteeseensa, joka on savuttomuus vuoteen 2030 mennessä.

Savuttomaksi Suomi voi julistautua, jos enää alle viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakkatuotteita päivittäin.

Nuorten tupakointi on edelleen vähentynyt. Aikuisista polttaa noin 15 prosenttia. Tupakan kulutus on valtiovarainministeriön mukaan vähentynyt kymmenessä vuodessa viidenneksen.

- Positiivinen trendi on varsinkin nuorten keskuudessa jatkunut, se tiedetään. Tämän vuoden alussa tehdyn terveystapatutkimuksen mukaan nuorten tupakointi on edelleen vähentynyt. Eli hyvällä tiellä ollaan: meille on tulossa savuton sukupolvi, iloitsee sosiaali- ja terveysministeriön tupakkalaista vastaava neuvotteleva virkamies Meri Paavola.

Tupakoinnin vähentyminen näkyy myös ainakin osassa vähittäiskauppoja. Tupakkaa myydään määrällisesti vuosi vuodelta vähemmän, mutta verotuksen jatkuvan kiristämisen takia tämä ei näy rahassa.