Tuore kysely sanoo Sdp:n olevan suomalaisten suosikki hallitukseen – lähes puolet suopeita demareille

Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) teettämän kyselyn mukaan Sdp olisi suosituin puolue Suomen seuraavaan hallitukseen. Kesäkuun alussa haastatelluista 1 004 suomalaisesta vastaajasta 45 prosenttia listasi Sdp:n sellaiseksi puolueeksi, jonka toivoo olevan hallituksessa.

Seuraavilla sijoilla olivat kokoomus, vihreät ja keskusta 36–37 prosentin kannatuksella.

Muut puolueet jäävät jonkin verran kärkinelikon taakse. Neljännes vastaajista toivoi niin Rkp:tä kuin Vasemmistoliittoa maan hallitukseen. Vajaa viidesosa kelpuuttaisi kristillisdemokraatit (18 prosenttia) hallitukseen.

Perussuomalaisia toivoi hallitukseen 13 prosenttia vastaajista ja Sinistä tulevaisuutta 11 prosenttia vastaajista.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 2.-7. kesäkuuta 2018. Reilu tuhat vastaajaa edustaa Suomen 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Perussuomalaiset ja keskusta laskussa

Vastaavia kyselyitä on tehty aiemminkin. Vihreät ja kristillisdemokraatit ovat nyt nosteessa ja Perussuomalaiset sekä keskusta laskussa. Muiden puolueiden suosio on ollut joko vakaa tai sahannut hieman edestakaisin.

Keskustan hallitussuosio on vaihdellut 35–60 prosentin välillä, Sdp:n 43–51 prosentissa, kokoomuksen 34–46 prosentissa ja vihreiden 27–37 prosentissa.

Perussuomalaiset ovat yltäneet korkeimmillaan 30 prosenttiin.

Rkp, kristillisdemokraatit ja Vasemmistoliitto ovat nyt omissa huippulukemissaan.

– Sdp:n ykkössijan vahvistumiseen on riittänyt se, että suosio on pysynyt ennallaan, kun kilpailijoiden on vähentynyt, kyselyn yhteenvedossa sanotaan.

Kannattajien välillä on eroja

Eri puolueiden kannattajilla on toisistaan poikkeavia toiveita hallitusvastuun kantajista oman puolueen lisäksi.

Keskustan kannattajista kokoomusta toivoo hallituskumppaniksi 58 prosenttia ja Sdp:tä 44 prosenttia vastaajista.

Kokoomuslaisista puolestaan 52 prosenttia toivoo Rkp:tä kumppaniksi ja keskustaa 49 prosenttia. Sdp:n suosio jää kokoomuslaisten keskuudessa 23 prosenttiin.

Sdp:n kannattajien suosiossa ovat vihreät (57 prosenttia) ja Vasemmistoliitto (56 prosenttia). Vastaava punavihreä yhdistelmä on myös vihreiden ja Vasemmistoliiton kannattajien suosiossa.

Perussuomalaisten kannattajien joukossa muut puolueet eivät saa paljon kannatusta hallituskumppaneiksi. Sdp yltää heidän vastauksissaan 28 prosenttiin ja kokoomus 24 prosenttiin.

– Tuloksista voisi tehdä johtopäätöksen, jonka mukaan keskustan ja kokoomuksen tukijat toivoivat hallitusta, jossa siniset korvattaisiin Sdp:llä, Rkp:llä tai kristillisdemokraateilla. Sdp:n, vihreiden ja Vasemmistoliiton tukijat kannattavat punavihreää. Perussuomalaisten kannattajille ei kelpaa oikein hyvin mitkään puolueet lukuun ottamatta omaa puoluetta, kyselyn yhteenvedossa todetaan.