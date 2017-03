Entinen pitkäaikainen ulkoministeri, kansanedustaja Erkki Tuomioja kertoo tukevansa sdp:n entisen puheenjohtajan, kansanedustaja Eero Heinäluoman ehdokkuutta puolueen presidenttiehdokkaaksi, mikäli Heinäluoma päättää lähteä kisaan mukaan.



– Jos Heinäluoma on lähdössä ehdolle niin toki häntä tuen, Tuomioja kertoo.



Tuomioja vahvisti asian Lännen Medialle tekstiviestillä.



Hän ei kuitenkaan suostunut kommentoimaan omaa ehdokkuuttaan. Tuomioja on itse aiemmin kertonut, ettei aio lähteä ehdolle presidentinvaaleissa.



Lännen Median kyselyn mukaan Heinäluoma on puolueen selvästi suosituin vaihtoehto sdp:n presidenttiehdokkaaksi. Yli kolmasosa kyselyyn vastanneista kannatti Heinäluoman lähtöä ehdolle vuoden 2018 vaaleissa.



Heinäluoma on kuitenkin todennut jo viime kesänä, ettei ole kiinnostunut osallistumaan kisaan.



Lännen median mukaan hän ei kuitenkaan enää käytä ehdottomasti en -sanontaa, vaikka kertookin, että kieltäytyminen on edelleen voimassa.



– Kieltäytymiseni on voimassa, enkä ole asiaa miettinyt. Noteerasin tutkimuksen ja totta kai se lämmittää mieltä, että löytyy tukea. Oli tuki sitten pienempiin tai suurempiin tehtäviin, suhtaudun niihin vakavasti. Presidentin tehtävä on tärkeä esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittisen johtajuuden takia. Mutta nyt käydään kuntavaalit ja Suomessa on otettava yhdet vaalit kerrallaan, Eero Heinäluoma sanoo.



Heinäluoman lisäksi vahvan kannatuksen demarivaikuttajilta saivat Erkki Tuomioja (17 %) ja Suomen pankin nykyinen pääjohtaja Erkki Liikanen (12 %).