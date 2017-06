Sote- ja maakuntauudistusten projektinjohtaja Tuomas Pöysti toteaa, että alustava arvio valinnanvapauslain korjaustarpeista saadaan hallituksen johdolle ensi viikon alkupuolella.

- Hallitus tekee sen jälkeen poliittisen tason linjaukset siitä, miten asiassa edetään. Ilman muuta on selvää, että pitää noudattaa hyvää lainvalmisteluprosessia ja se edellyttää, että korjausten suhteen on oltava lausuntokierros.

Tässä vaiheessa on liian aikaista arvioida, minkälaisia korjausten yksityiskohdat voisivat olla, Pöysti sanoi.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoa arvioitiin tänään alustavasti sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten kesken.

Pöysti huomautti, että vaikka perustuslakivaliokunta osoitti korjaustarpeita, ei valmistelussa lähdetä tyhjältä pöydältä. Aikaisemmassa vaiheessa valmistelun aikana esillä on ollut useita eri malleja.

- Yhtiöittämisvelvollisuutta ei voi olla ja julkisilla yhtiöillä on oltava tuotantomahdollisuudet. Toisaalta valinnanvapaus on perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan hyväksyttävä, joten kysymys on siitä, miten se toteutetaan ja miten kilpailuneutraliteetti toteutetaan ja rajataan.