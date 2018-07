Tunnettu sijoittaja junaili taas mediayhtiöiden osakkeiden hintoja ylös

Sijoittaja Kai Mäkelä on tuomittu törkeästä markkinoiden vääristämisestä yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeuteen, kertoo Helsingin käräjäoikeus. Mäkelä on tunnettu sijoittaja, jolla on aiempaa historiaa mediayhtiöiden osakkeiden hintojen junailemisesta ylös.

Tällä kertaa kyseessä oli tunnustamisoikeudenkäynti, josta ei ole aiemmin ollut saatavilla julkisia asiakirjoja. Helsingin Sanomat kertoi tuomiosta aiemmin maanantaina syyttäjältä saamiensa kommenttien perusteella.

Mäkelä on tuomittu perustuen tuomioesitykseen, jonka mukaan hän osti lisää omistamiensa yhtiöiden osakkeita sekä itse että bulvaanin avulla.

- Osakkeita on hankittu pääosin kappalemääräisesti ja euromääräisesti pienissä erissä ostotarjousten ja kaupankäynnin ajoittuessa pörssipäivän loppupuolelle ja päätöshuutokauppaan tarkoituksin nostaa osakkeen päätöskurssia korkeammalle tasolle, tuomioesityksessä sanotaan.

Oikeuden mukaan Mäkelän rikos jatkui loppuvuodesta 2014 alkuvuoteen 2016. Tänä aikana hän hankki muun muassa Alma Median, Ilkan, Keskisuomalaisen,Pohjois-Karjalan Kirjapainon jaTalentumin osakkeita.

Tuomittu aiemmin törkeästä pörssikurssin vääristämisestä

Mäkelä on aiemmin tuomittu törkeästä kurssin vääristämisestä ehdolliseen vankeuteen. Kyseisen tuomion mukaan Alma Median kurssia vääristettiin näennäisillä osakekaupoilla vuonna 2008 ja Ilkka Yhtymän kurssia vuonna 2010.

Aiemman tuomion syynä oli se, että Alma Median pörssikurssin haluttiin olevan tarpeeksi korkealla tasolla, jotta Mäkelälle ei tulisi ongelmia lainojensa kanssa. Alma Median osakkeet olivat Mäkelän lainojen panttina, ja osakkeen arvo oli laskusuunnassa.

Osakekaupat tekivät näennäisesti muut yhtiöt, mutta todellisuudessa ne hankittiin Mäkelän tai hänen yhtiöidensä nimiin.

Keskisuomalainen on STT:n toiseksi suurin omistaja. Myös Ilkka, Ilkkaa kustantava I-mediat ja Pohjois-Karjalan kirjapaino ovat STT:n omistajia.

