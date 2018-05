Tulvavesien nousu rauhoittunut Kittilässä - evakuointiriski ei vielä täysin väistynyt

Tulvavedet jatkoivat nousuaan yön aikana Kittilän kunnassa Lapissa. Nousun nopeus on hidastunut, kerrotaan pelastuslaitoksesta.

Kunta on valmistautunut evakuoimaan Pääskylänniemen alueen palvelutalot ja rivitalot, vaikka toistaiseksi sille ei ole ollut tarvetta.

- Sama riski edelleen on. Veden nousu on nyt maltillisempaa, ja yläjuoksulla vesi on osassa paikkaa lähtenyt laskuun, kertoo palopäällikkö Jorma Ojala Lapin pelastuslaitoksesta.

Vedennousun hidastuminen on antanut aikaa alueen suojaamiseen. Vedet ovat palopäällikön mukaan nousseet yön aikana noin viisi senttiä.

Tulvavettä on edelleen Sodankyläntien pinnalla. Tiellä liikkuvia kehotetaan varovaisuuteen.