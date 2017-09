Tulvavesi katkaisi tien Kuusamossa, sateet nostaneet järvien pinnat kevättulvalukemiin

Kivirannantie Kuusamon itäosissa on jouduttu sulkemaan liikenteeltä, sillä tulvavesi on noussut tielle, kertoo liikennevirasto. Tie on suljettu liikenteeltä reilun kahden kilometrin matkalta Nevalan tienhaarasta Myllyahon suuntaan.

Suomen ympäristökeskuksen johtava hydrologi Bertel Vehviläinen kertoo, että järvien vedenpinnat ovat Koillismaalla ja Kainuussa vuodenaikaan nähden selvästi tavanomaista korkeammalla.

– Järvivesi on puolesta metristä metriin normaalia ylempänä, hän toteaa.

Monin paikoin vettä on nyt saman verran kuin kevättulvien aikaan.

– Se on poikkeuksellista, koska yleensä järvien pinnat ovat alimmillaan kesän jälkeen, Vehviläinen kertoo.

Aivan tavattomasta ilmiöstä ei kuitenkaan ole kyse. Neljäkymmentä vuotta kestäneen mittaushistorian aikana on joitakin vuosia, jolloin esimerkiksi Kuusamon Muojärven ja Pudasjärven Jongunjärven vedenkorkeus on ollut tähän aikaan vuodesta samoissa lukemissa.

Elokuu ja syyskuun alku ovat olleet Kainuussa ja Koillismaalla poikkeuksellisen sateisia. Vettä on tullut 100 milliä enemmän kuin tavallisesti. Vehviläisen mukaan ennusteet lupaavat samoille alueille lisää sateita lähipäivinä. Ennusteiden mukaan järvien vedenpinnat nousevat ainakin syyskuun loppuun saakka.

Liikenneviraston mukaan vielä ei ole tietoa siitä, kuinka kauan Kivijärventie pysyy suljettuna liikenteeltä.