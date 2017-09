Tulvavesi katkaisi tien itärajan pinnassa Kuusamossa, taustalla viime päivien voimakkaat sateet

Kivirannantie Kuusamon itäosissa on jouduttu sulkemaan liikenteeltä, sillä tulvavesi on noussut tielle, kertoo liikennevirasto. Tie on suljettu liikenteeltä reilun kahden kilometrin matkalta Nevalan tienhaarasta Myllyahon suuntaan.

Viime päivien voimakkaat sateet ovat tuoneen alueelle paljon vettä. Suomen ympäristökeskuksen mukaan Kuusamossa satoi sunnuntain aikana 20–40 milliä vettä.

Liikenneviraston mukaan Kivirannantien varressa olevat ojat vedä tällä hetkellä tarpeeksi hyvin.

Vielä ei ole tietoa siitä, kuinka kauan tie pysyy suljettuna liikenteeltä.