Tuloerot kasvavat Pohjoismaissa – Suomessa kasvu OECD-maiden keskiarvoa nopeampaa

Suomalainen rikas on sen verran köyhä, että on katellinen työttömien 500 eurolle kuussa...Köyhiltä ja sairailta leikataan, kun rikkailta ei pysty, niin ihme. Taloussanomissa pitkät listat veronmaksajien yritystuista nauttivista yrityksistä, joiden palkanmaksukyky on 9 euroa päivä.