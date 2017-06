Tullissa kiistellään entisen turvallisuuspäälliköntyöajan käytöstä. Ylijohtaja Jarkko Saksa kertoo STT:lle, että jatkotoimenpiteiden harkinta on edelleen kesken. Tulli ei ole toistaiseksi tehnyt asiasta rikosilmoitusta.

- Rikosilmoituksen tekeminen on toki yksi vaihtoehto. Kysymys on myös siitä, miten tämä meidän näkemyksen mukainen taloudellisen etuuden, valtiolle aiheutetun vahingon, korvaamisen kanssa menetellään, Saksa sanoo.

Tullin mukaan turvallisuuspäällikkö Sami Hyytiäinen antoi menoistaan virheellistä tietoa ja käytti työaikaansa opintojensa loppuun saattamiseen. Hyytiäinen sanoo vastineessaan suorittaneensa työn ohessa tehdyt opinnot omalla ajallaan.

STT pyysi Tullista nähtäväkseen kuulemisilmoitukseen liittyvät asiakirjat sekä Hyytiäisen toimittaman vastineen. Asiakirjoista käy ilmi, että Tulli katsoo Hyytiäisen olleen virastotyöaikaa noudattava virkamies, joka on liukuvan työajan piirissä. Vastineessaan Hyytiäinen katsoo kuuluvansa johtavassa asemassa oleviin virkamiehiin, joihin ei sovelleta työaikalakia.

- En oikeastaan kommentoi tätä sen kummemmin, mutta se on myös yksi keskeinen syy, miten työnantaja on nähnyt kokonaisuuden ja miten asianomainen henkilö on nähnyt sen. Näiden asioiden tarkastelu on keskiössä, kun jatkotoimenpiteitä mietitään, Saksa sanoo.

Ei varsinaista varoitusta

Ylijohtaja Saksa kertoo, että Hyytiäiselle ei hänen tietojensa mukaan annettu varsinaista varoitusta ennen kuulemisilmoitusta, mutta työnantaja oli tuonut asian esiin aiemmin.

Huhtikuussa Hyytiäiselle annettiin kuulemisilmoitus irtisanomisesta. Hyytiäinen on ilmoittanut pitävänsä mahdollista irtisanomista laittomana. Kun kuuleminen toukokuun alussa päättyi, Hyytiäinen irtisanoutui oma-aloitteisesti.

Tullissa on ollut sisäisten riitojen ja epäselvyyksien kierre, joka on liittynyt muun muassa pääjohtaja Antti Hartikaiseen. Turvallisuuspäällikkö Hyytiäinen toimi Tullin johtoryhmän sihteerinä.

Asia nousi julkisuuteen tänään, kun Helsingin Sanomat uutisoi, että Tullin sisäisen selvityksen mukaan Hyytiäisellä oli yli 900 tuntia kyseenalaisia poissaoloja vuosina 2015 ja 2016. Tullin näkemyksen mukaan Hyytiäiselle on maksettu aiheettomasti palkkaa noin 33 000 euroa.

