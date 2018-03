Tullimaksu voi kaksinkertaistaa nettiostoksesi hinnan – polkumyyntitullia menee kiinalaisista aurinkopaneeleista ja polkupyöristä

Arvatkaapa kuka saa miltei lyhentämättömänä nämä uudet ja kaikki muutkin tullimaksut? Bingo! EU. Kaikista tullimaksuista menee EUn pohjattomaan kassaan kahdeksankymmentäprosenttia (80%)! Kysymys on mielettömistä summista ja esim pieneksi ylistetyt EU-jäsenmaksut ovat hiekanjyviä verrattuna EUn keräämiin tullimaksuhin. Epäilenkin, että kysessä on tavoite saada verukkeella lisää rahaa pohjattomaan EU-kassaan! Naurettavinta tässä hommassa on, että samoilla rahoilla sitten mainostetaan ja ylistetään EUn erinomaisuutta, vaikka koko himmeli on käsistä karannut politikkojen rahakas hiekkalaatikko, jonne pyritään ja päästään kuppaamalla ensin oma maa tyhjäksi. Katsokaa nyt vaikka Kataisen ja Stubbin tekemiä valtionpetoksia ja miten ne palkittiin EUssa!