Tullikoira paljasti sähköliesien sisään kätketyt huumerahat ja lääkeaineet - katso video yhdestä kätköstä

Katsos siellähän taas kieltolaki on voimissaan ja rikollisten elinkeino pyörii niin leveästi, että sähkölieden takana oli jemmassa vaivaiset 300ke. Siinähän se lukee yhdessä lauseessa miksi rikolliset eivät koskaan lopeta toimintaansa huumeiden kieltolain varjossa, sillä jos on mahdollista tienata verottomana 300ke jollain ällöttävillä lääketeollisuuden myrkyillä, niin mitä ihmettä siinä mihinkään oikeisiin töihin lähtee. Meillä muilla menee tuollaisen rahan ansaitsemiseen (netto) yli vuosikymmen eli niska limassa saa painaa yötä ja viikonloppua.

Kieltolaki on ajettava heti alas ja nämä nappikauppiaat on saatettava konkurssiin. Huumeita haluavien kansalaisten on saatava laillisesti aitoja ja puhtaita huumeita ja kenenkään ei tule joutua syömään ensimmäistäkään lääketeollisuuden kammottavaa kemikaalinappia.