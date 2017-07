Tulli takavarikoi erittäin vaarallista lääkeainetta – pelkkä käsittely voi tappaa

Tulli on takavarikoinut Suomessa uutta huumaavaa ja erittäin vaarallista lääkeainetta karfentaniilia, joka on vaikutuksiltaan vahvin tunnettu opioidi. Aine on jopa 10 000 kertaa morfiinia voimakkaampaa. Karfentaniilia on muissa maissa myyty huumausaineena ja Tulli epäilee, että näin tehdään myös Suomessa. Aine imeytyy myös hengityksen ja ihokosketuksen kautta elimistöön, joten pelkkä sen käsittely on vaarallista. Se on vaikutuksiltaan keskushermostoa lamaannuttava ja voi aiheuttaa siten äkillisen kuolemaan johtavan tukehtumisen.