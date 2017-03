Tulli pelkää suurta verohävikkiä – ”Kymmenessä vuodessa se olisi puoli miljardia”

Tulli pelkää, että ensi vuonna uudistuva maahantuonnin arvonlisäverotus johtaa jopa kymmenien miljoonien eurojen verohävikkiin. Vielä tällä hetkellä alvit kerää Tulli, mutta vuodenvaihteen jälkeen se siirtyy Verohallinnon vastuulle.



Samalla maahantuojalta ei vaadita enää Tullin niin sanottua luottoasiakkaan lupaa tai vakuutta verojen maksun takaamiseksi. Tämä lisää riskiä, että yhä useampi maahantuoja jättää veronsa maksamatta.



– Meidän pelkomme on se, että jos yritys ei maksa veroaan, niin saatavan turvaamiseksi ei ole olemassa mitään keinoja. Ja kun kantomääriä katsotaan, niin se tarkoittaa satojen miljoonien veroriskejä, Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosaston päällikkö Jarkko Saksa toteaa.



Tullin vastuulla olleista maahantuonnin arvonlisäveroista maksamatta jää vain promille eli 0,1 prosenttia, kun taas Verohallinnon kotimaassa keräämistä alveista kato on kaksi prosenttia. Tullin asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Fermin mukaan uudistus saattaa pahimmassa tarkoittaa sitä, että maahantuojien maksamattomuus lähestyy samaa tasoa.



– Yksinkertaisella matematiikalla jos me olemme kantaneet veroa 2,4 miljardia, niin kaksi prosenttia siitä on 50 miljoonaa euroa. Kymmenessä vuodessa se olisi puoli miljardia vähemmän verotuloja, Ferm laskee uhkakuvia.



Nyt maahantuonnin verot täytyy maksaa keskimäärin kuukautta ennen kuin kotimaassa, mutta ensi vuoden alusta alkaen lyhyempi maksuaika poistuu. Käytännöt siis yhtenäistyvät, mutta samalla se kuitenkin synnyttää riskin, että valtiolta jää saamatta aiempaa enemmän verotuloja.



– Jos yritys on huonossa taloudellisessa tilanteessa, niin se ehtii velkaantua kuukauden enemmän. Siksi ehdotimme, että poimitaan pois todella huonossa taloudellisessa tilanteessa olevat yritykset, Ferm toteaa.