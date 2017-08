Tulli paljasti doping- ja lääkeaineiden laittoman maahantuonnin - myytyjen ja takavarikoitujen aineiden arvo yli 360 000 euroa

Tulli on paljastanut laajamittaisen doping- ja lääkeaineiden laittoman maahantuonnin ja levityksen.

Kahden pohjoissavolaisen ihmisen epäillään valmistaneen ja tuoneen aineita maahan sekä levittäneen niitä Suomessa anonyymissa Tor-verkossa Silkkitie-nimisellä kauppapaikalla viime vuoden elokuusta lähtien. Dopingaineet ja niiden valmistamisessa tarvittavat raaka-aineet hankittiin pääosin Kiinasta ja Saksasta, ja ne saapuivat Suomeen postipaketteina.

Tullin esitutkinnan perusteella myytyjen ja tullin takavarikoimien doping- ja lääkeaineiden yhteenlaskettu arvo on yli 360 000 euroa.

Tulli on tutkinut asiaa kolmen ihmisen osalta törkeänä dopingrikoksena ja useana salakuljetuksena.

- Tässä on kaksi pääepäiltyä, jotka ovat toimittaneet ainetta maahan, valmistaneet ja levittäneet sitä. Kolmas henkilö on hankkinut heiltä tätä ainetta suuremmin. Sitä kautta hänelle on tullut nimike törkeä dopingrikos, kertoo tullin tutkinnanjohtaja Vesa Ruotsalainen.

- Kun ainetta hankkii tai sitä on hallussa tarpeeksi, katsotaan, että se ei ole enää omaan käyttöön hankittua.

Kaksi epäiltyä on ollut vangittuna esitutkinnan aikana.

Asia on siirtynyt syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.

Valmistettiin kerrostalossa

Dopingaineita valmistettiin pääasiassa Pohjois-Savossa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, jossa yksi pääepäillyistä asui.

Tilatut doping- ja lääkeaineet maksettiin bitcoin-virtuaalivaluutalla ja toimitettiin ostajille postin välityksellä. Tullin esitutkinnassa tunnistettiin satoja ostajia Suomessa.

Tullin esitutkinnan mukaan markkinoille päätyneiden dopingaineiden arvo on yli 75 000 euroa.

Dopingaineiden lisäksi laittomille markkinoille on päätynyt myös reseptiä vaativia lääkeaineita, joita käytetään erektiohäiriöiden hoitoon sekä naisten rintasyöpään liittyvissä hormonihoidoissa.

Tullin mukaan lääkeaineiden väärinkäyttäjät käyttävät niitä muun muassa vähentääkseen estrogeenin tuotantoa.

Takavarikkoon merkittävä määrä rahaa ja aineita

Tulli takavarikoi pääepäillyn pankkitileiltä lähes 70 000 euroa sekä 9,24 bitcoinia, joiden arvo oli takavarikointihetkellä yli 8 300 euroa.

Tulli takavarikoi epäillyiltä yhteensä yli 14 000 millilitraa nestemäisiä ja yli 9 300 grammaa jauhemaisia dopingaineita. Lisäksi epäillyiltä takavarikoitiin yli 7 300 millilitraa nestemäisiä ja yli 4 000 grammaa jauhemaisia lääkeaineita.